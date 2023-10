Testovali sme Huawei Watch GT 4. Jedny z najkrajších a najdostupnejších smart hodiniek plnohodnotne využiješ aj s iPhonom

Novinka ponúkne skvelý dizajn v pánskom i dámskom variante, množstvo funkcií a plnohodnotné spojenie prakticky s akýmkoľvek smartfónom aj s podporou notifikácií.

V uplynulých dňoch sme pre teba otestovali najnovší prírastok do rodiny smart hodiniek od Huaweiu. Model Watch GT 4 je horúca novinka, ktorá bola pred zhruba mesiacom predstavená Európe v Barcelone. Dnes si tieto štýlové a dostupné hodinky, ktoré prichádzajú v dámskom (41 mm) i pánskom (46 mm) variante, môžeš už kúpiť, a to od 249 eur. Dámsky variant s exkluzívnym milánskym kovovým remienkom, ktorý môžeš vidieť na fotkách, ťa vyjde na 299 eur. To je stále podstatne menej, než zaplatíš napríklad za Apple Watch. A práve tam Huawei mieri a snaží sa priniesť elegantné hodinky bez kompromisov pre tých, ktorým nevyhovujú napríklad spomínané Apple Watch.

Zdroj: Refresher

Dizajn, ktorý pripomína skôr tradičné hodinky než technologickú pomôcku

Hodinky Watch GT 4 prichádzajú v novom dizajne, ktorý myslí aj na ženy. Výsledkom sú menšie hodinky, no s rovnako veľkým 1,32-palcovým displejom ako v predchádzajúcej generácii. Lesklé zlaté vyhotovenie v kombinácii s milánskym kovovým remienkom zdôrazňuje, že tieto hodinky patria na tvoju ruku, ak preferuješ štýlové doplnky. Výhodou je, že Huawei Watch GT 4 ponúka možnosť jednoduchej výmeny remienka bez potreby akýchkoľvek nástrojov, takže jeho výmenu za iný zvládneš aj sám a v prípade potreby ho môžeš obmieňať spolu s ciferníkmi a ladiť tak s aktuálnym outfitom.

Zdroj: Refresher



Ovládanie je jednoduché a osvojíš si ho prakticky okamžite. Všetko funguje cez dotykový displej alebo cez otočnú (a stláčaciu) korunku. Príjemným bonusom je dodatočné tlačidlo, ktorému môžeš určiť funkciu. Vďaka tomu tak môžeš mať rýchly prístup napríklad k obľúbenému tréningu alebo niektorej z funkcií, ktorú najčastejšie využívaš.

Tvoj osobný tréner, strážca tvojho zdravia či predĺžená ruka tvojho mobilu

To všetko nájdeš v inak malinkom a nenápadnom tele týchto smart hodiniek. Tešiť sa môžeš na viac než stovku tréningových programov, nonstop meranie tepu, sledovanie hodnôt SpO 2 , tvojej telesnej teploty či monitoring a vyhodnocovanie spánku. Všetky údaje zároveň nájdeš prehľadne zobrazené v aplikácii Huawei Health (Huawei Zdravie), ktorá ponúka naozaj široké spektrum informácií vrátane sledovania menštruačného cyklu (v prípade dámskych hodiniek). Tie môžeš využiť na to, aby si skvalitnil svoj život a prispel tak k zdravšiemu životnému štýlu.

Zdroj: Refresher

Spojíš ich aj so svojím iPhonom

Prepojenie hodiniek Huawei Watch GT 4 bude najlepšie fungovať práve so smartfónmi značky Huawei. Avšak výrobca myslel aj na používateľov iPhonov, Androidov alebo inej značky. S hodinkami si tak bez problémov zatelefonuješ vďaka zabudovanému mikrofónu či reproduktoru, ale tiež prečítaš upozornenia z tvojho smartfónu či odpovieš na hovor jednou z preddefinovaných či tebou pripravených správ. S Huawei Watch GT 4 si vieš zároveň vypočuť obľúbenú hudbu a obrovskou výhodou oproti (napríklad) Apple Watch je aj dlhá výdrž na jedno nabitie. Hodinky pri nonstop spojení s telefónom vydržali celý týždeň. Nabiť ich pritom môžeš nielen dodávanou bezdrôtovou nabíjačkou v balení, ale aj akoukoľvek bezdrôtovou nabíjačkou (napríklad v aute) či reverzným nabíjaním z iného smartfónu (stačí ti len podpora Qi štandardu). Z nuly na sto pritom nabiješ hodinky za menej ako dve hodiny.

Zdroj: Refresher

Ideálne pod vianočný stromček

S cenou začínajúcou na 249 eurách sa Huawei Watch GT 4 (či už v dámskom, alebo pánskom variante) stávajú výborným tipom na darček pod vianočný stromček. Napríklad tvojmu blízkemu, ktorý hľadá či už štýlový smart doplnok, alebo plnohodnotného trénera a asistenta zdravého životného štýlu. Hodinky Watch GT 4 kúpiš vo väčšine veľkých či malých e-shopov, ako aj v kamenných obchodoch a vybrať si môžeš z viacerých variantov – ženské 41 mm v striebornej alebo zlatej farbe (v kombinácii s koženým remienkom, kovovým náramkom alebo milánskym ťahom), mužské 46 mm v čiernej alebo striebornej (v kombinácii s gumeným a koženým remienkom alebo kovovým náramkom).