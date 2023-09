Denimové uggy? Telfar a UGG spájajú sily v novej extravagantnej kolekcii plnej denimu, jej ceny ťa milo prekvapia

Novinka zo spolupráce Telfar x UGG nie je pre každého, no robustný dizajn a denimová potlač si určite nájdu širokú fanúšikovskú základňu. Kapsulová kolekcia prichádza na trh už o pár dní, jej ceny ťa milo prekvapia.

Newyorská značka Telfar, ktorej kabelky nosí Beyoncé aj Rihanna, sa na vrchol módneho sveta prebojovala vďaka univerzálnemu dizajnu a inkluzívnej filozofii. Doplnky, ktoré spájajú luxus s minimalizmom a s dostupnou cenou, robia značku veľmi atraktívnou najmä pre mladých ľudí, ktorí v oblečení hľadajú určité posolstvo. Hoci si Telfar zachováva charakteristický rukopis, rovnako zbožňuje experiment a nebráni sa púšťať do spoluprác. Najnovšie sa opäť raz spája s azda najznámejšou značkou snehúľ UGG a výsledok je viac ako lákavý. Zároveň však nie je pre každého.

Brooklynský R&B spevák Ian Isiah ťa na nové produkty spolupráce láka priamo z vane. Okrem denimu si užíva aj poriadne koketné pohľady. Extravagantná kampaň ani jej produkty nie sú pre každého, no rozhodne si nájdu širokú fanúšikovskú základňu. Zdroj: Telfar x UGG

Kapsulová kolekcia Telfar x UGG, ktorá obsahuje sedem exkluzívnych modelov, je inšpirovaná denimom. Ten v prvom rade umiestnila na tri nové dizajny tašiek (v rôznych veľkostiach), ktoré okrem surovej džínsoviny zdobia typické siluety snehúľ UGG. Modely kabeliek Telfar sa väčšinou vyrábajú z vegánskej kože, tá sa však rýchlejšie opotrebuje. Modely z najnovšej denimovej kolekcie však pokojne zdolajú aj horšie poveternostné podmienky, a preto sú skvelou voľbou na túto zimu.

Súčasťou kolekcie sú džínsové snehule, ale aj tričko, legíny či spodná bielizeň, ktoré sú vyrobené zo strečoviny s denimovou potlačou.

Hoci produkty Telfar takmer vždy prekvapia nízkymi cenami, ktoré pre luxusné značky nie sú bežné, ceny najnovších produktov sú predsa len dostupnejšie ako tie z marcovej spolupráce dvojice. Za najväčší model kabelky totiž zaplatíš 370 dolárov (v prepočte 347 eur), čo je takmer o stovku menej ako za maxi tašku z jarnej kolekcie. Za najmenší model kabelky zase zaplatíš 133,17 eura, pričom tričko ťa vyjde na necelých 50 eur.

Hravý vibe sa značkám podarilo docieliť aj v kampani kolekcie. O hudbu sa postaral brooklynský R&B spevák Ian Isiah, ktorý je zároveň tvárou kolekcie. Do kamery hádže koketné pohľady, kohosi za sebou sa pýta: „Je to denim?“ a diváka neušetrí ani pohľadu do vane, kde mu nemôže chýbať nová telfarka so zdobením UGG.

Nová spolupráca zrejme nebude pre každého. Robustný dizajn a denimová potlač si však rozhodne nájdu širokú fanúšikovskú základňu v generácii Z, ale aj u fashionistov, ktorí zbožňujú statement kúsky. Novinka dvoch svetovo známych značiek bude na kúpu dostupná na webe značky už 25. septembra, no už teraz si môžeš prezrieť všetky jej produkty. Keďže sa doplnky Telfaru vypredajú vždy do niekoľkých minút, odporúčame ti mať oči na stopkách. Čo na kolekciu hovoríš ty, nám nezabudni dať vedieť v ankete nižšie.