Slováci študujú na slávnej univerzite Cambridge: S profesormi chodíš na drink, počas skúškového dostaneš snack a nealko za 1 libru

Absolventi anglickej Cambridgeskej univerzity vyformovali svet. Chodil na ňu Isaac Newton či Charles Darwin, no dnes na nej nechýbajú ani ambiciózni Slováci. Ako sa im študuje na jednej z najslávnejších škôl sveta?

Cambridgeská univerzita je jedna z najstarších a najuznávanejších vysokých škôl na svete. Od svojho založenia v roku 1209 sa globálne považuje za popredné centrum vedeckého výskumu a vzdelania. Na zozname jej absolventov totiž nechýbajú najväčší myslitelia, vedci a vynálezcovia histórie ako Isaac Newton, Charles Darwin či Stephen Hawking. Podľa rebríčka QS je momentálne druhou najlepšou univerzitou na svete.

Cambridge je domovom aj ambicióznych a šikovných Slovákov, ktorí svojím dielom prispievajú k rozvoju svojich odborov. Ako vyzerá štúdium a život na jednej z najuznávanejších a najdrahších škôl sveta, pre Refresher porozprávali Martina Orvošová (študentka PhD. v odbore Plant Sciences a tiež absolventka bakalárskeho a magisterského štúdia na univerzite) a Matej Urban (študent druhého ročníka bakalárskeho odboru Computer Science).

Martina Orvošová je absolventkou bakalárskeho a magisterského štúdia na Cambridgei a študentkou PhD. v odbore Plant Sciences. Pre Refresher porozprávala, ako sa jej štúdium podarilo zafinancovať pred brexitom aj po ňom. Matej Urban, ktorý aktuálne začína druhý ročník bakalárskeho štúdia v odbore Computer Science, si 50-tisícové školné musel zaplatiť bez anglickej študentskej pôžičky. Okrem toho, že rok pred nástupom na univerzitu pracoval, v článku ťa inšpiruje aj k iným spôsobom, ktoré ti môžu pomôcť zaplatiť astronomickú sumu. Zdroj: archív respondenta/Matej Urban, Archív respondentky/Martina Orvošová

„Keď je človek v Anglicku a počúva miestnych, uvedomí si, že okolo Cambridgea je naozaj veľká tradícia a mystika. Byť súčasťou školy je obrovský úspech, ale aj česť. Niektorí ľudia o tom snívajú už od svojich desiatich rokov a pripravujú sa, že sem raz pôjdu. Veľa vecí na škole je špecifických nielen v rámci Anglicka, ale aj v rámci sveta a práve to tvorí to, čím je tá škola taká dobrá a výnimočná,“ hovorí Martina. „Ako výskumníčkam môžem zároveň potvrdiť, že výskum je tu na svetovej úrovni,“ dodáva.

Názov školy: University of Cambridge

Adresa: The Old Schools, Trinity Ln, Cambridge CB2 1TN, Spojené kráľovstvo

Ročné školné pre študentov bakalárskych kurzov z EÚ: Pohybuje sa približne v sumách 27-tisíc až 60-tisíc libier.

Takmer ako Rokfort

Cambridge je vďaka svojmu jedinečnému systému, v rámci ktorého sa univerzita delí na jednotlivé colleges, veľmi špecifický. College je niečo ako fakulta, avšak je samostatnou jednotkou v rámci univerzity a má vlastnú históriu, tradície, ale aj množstvo financií. Vybrať si ju môžeš sám.

Cambridge pripomína v mnohých ohľadoch Rokfort. „Takmer pri každom mieste na škole nájdeš plaketku s opisom, aký objav sa kde uskutočnil, že tu sa napríklad prvýkrát spravil obraz DNA, alebo môžeš ísť do tej istej záhrady, kde kedysi študoval Charles Darwin,“ opisuje Maťa. Zdroj: Unsplash/Dorin Seremet

„Týka sa vecí z každodenného života okrem učenia. Ovplyvňuje to, kde bývaš, kde máš jedáleň či knižnicu, ale aj špeciálne recepcie či dokonca imatrikulácie,“ dodáva. Kým Martina je na St John’s, ktorá je druhou najbohatšou na univerzite, Matej je na prvej najbohatšej Trinity College. Podobnú štruktúru nájdeme už len na Oxforde a Durhamskej univerzite. „Je to ako na Rokforte, kde boli fakulty, len tu máme colleges, a to až 31,“ hovorí Martina.



Škola má rozlohu až 617 hektárov, nájdeš tam aj mnoho historických kuriozít. „Môžeš ísť napríklad do tej istej záhrady, kde kedysi študoval Charles Darwin, ale jedným z najväčších unikátov je práve strom v botanickej záhrade, ktorý vyrástol z konára pôvodného stromu, z ktorého na Isaaca Newtona spadlo jablko,“ zasväcuje nás do detailov Martina.

Podľa Mateja stojí za zmienku aj prekrásna kaplnka King’s College Chapel, rieka Cam, ktorú si prejdeš loďkou, či slávna Univerzitná knižnica, ktorá je jednou z najväčších univerzitných knižníc na svete s takmer 10 miliónmi kníh, so 17 poschodiami a 130 míľami poličiek. Okrem archívov Newtona, Darwina či Stephena Hawkinga sú v nej údajne ukryté aj niektoré z najstarších fragmentov Koránu. Zdroj: archív respondenta/Matej Urban, archív respondentky/Martina Orvošová



K jedinečným zážitkom na Cambridgei patrí aj ubytovanie v kampuse univerzity, ktoré využíva väčšina študentov. Internáty poskytujú možnosť žiť v historických budovách s typickou anglickou architektúrou, čo im pridáva určitú dávku tajomnej a vzrušujúcej atmosféry.

Väčšina z nich poskytuje jednolôžkové izby s vlastnou alebo so spoločnou kúpeľnou a so spoločnou kuchyňou a práčovňou. Sumy sa vo väčšine prípadov pohybujú okolo 800 libier za mesiac (v prepočte 922,33 eura). Jedno z najkrajších ubytovacích zariadení má práve college Trinity Hall. Cambridgeská univerzita ti okrem toho garantuje študentské ubytovanie po celý čas trvania kurzu, čo na školách vo Veľkej Británii nie je bežné.

S profesormi si zájdeš aj na drink, takto sa správajú bohatí

Keďže Cambridge prirodzene navštevujú aj študenti z bohatších rodín, zaujímalo nás, či na škole cítiť sociálne rozdiely.