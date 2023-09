TRAILER: Lacná kopírka Bloodborne alebo ambiciózna soulslike? Násilný Pinocchio bude zabíjať príšery v hre Lies of P už o týždeň

Očakávaná hra z Južnej Kórei dorazí na moderné konzoly a PC už v septembri a bude aj v rámci Game Passu.

Lies of P je soulslike akčná hra, čo znamená, že svojou obtiažnosťou a herným dizajnom pripomína hry ako Dark Souls od štúdia From Software. V tomto prípade sa tvorcovia z juhokórejských štúdií Neowiz Games and Round8 Studio výrazne inšpirovali titulom Bloodborne.

Bloodborne je jedna z najslávnejších a najchválenejších hier, ktorá vyšla exkluzívna na PS4. Lies of P sa jej v mnohom podobá, či už ide o štýl nepriateľov, pohyb alebo celkovú atmosféru. Avšak, hra oplýva aj originálnymi prvkami, ako napríklad unikátnym prostredím francúzsko-belgického Belle Époque obdobia počas viktoriánskej éry.

Túto architektúru vývojári ešte skĺbili s fantasy príšerami a bytosťami, steampunkovým dizajnom zbraní a gadgetov a vytvorili ambiciózny akčný titul. V ňom budú hráči ovládať postavu Pinocchia, ktorý bude mať k dispozícii desiatky rôznych zbraní a aj mágiu. Postavia sa proti nemu všelijaké príšery a hráči sa môžu tešiť aj na náročné súboje s bossmi.

Lies of P vyjde 19. septembra 2023 na PC, Xbox Series X/S a PS5. Predplatitelia služby Game Pass budú môcť prejsť celú hru už v deň vydania. Konzolové verzie budú podporovať viaceré grafické nastavenia vrátane možnosti hrať so 60fps.