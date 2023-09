V tejto predajni nájdeš oblečenie svetových značiek za zlomok ceny. Zapoj sa do výzvy a vyhraj 200 eur na nákup

V predajniach HalfPrice nájdeš športové značky ako Reebok a Fila alebo elegantné modely Pinko, Moschino či Prada.

HalfPrice plánuje túto jeseň otvoriť už piatu predajňu na Slovensku. K predajniam v Nitre, vo Zvolene, v Žiline a v Bratislave už pribudne aj Prešov. Tento koncept off-price funguje tak, že obchodní zástupcovia komunikujú priamo s dizajnérmi a výrobcami oblečenia, bytových doplnkov a obuvi. Dokážu tak dohodnúť priateľné sumy a z dostupných kolekcií vyberajú to, čo je pre vybraný trh najzaujímavejšie.

V predajniach HalfPrice nakupuješ trochu inak. Ak sa ti vo výklade zapáči nejaký model a rozhodneš sa preň o niekoľko dní vrátiť, už nemusí byť na svojom mieste. Predajňa má k dispozícií len limitovaný počet kusov z každého tovaru.

Vo všetkých predajniach je teraz výzva, ktorej tvárou sa stala influencerka Barbora Krajčírová. Vysvetlíme ti, ako môžeš vyhrať nákupnú poukážku do HalfPrice v hodnote 200 eur.

HalfPrice ti prispeje na jesenné nákupy

Podľa módnych odborníkov z HalfPrice sa v jesennej sezóne vráti do ulíc maskulínny štýl – typickým prvkom sú saká so širokými ramenami a pekne krojenou siluetou pása. Na prehliadkových mólach sa objavili u viacerých módnych domov dámske kravaty a biele košele či tričká prepracovaných strihov z kvalitných materiálov v neutrálnych farbách.

Tak je vyladený aj šatník Barbory Krajčírovej. Uprednostňuje minimalizmus a vyberá si kvalitné nadčasové modely, ktoré môžeš nosiť viacero sezón bez známok väčšieho opotrebenia.

Influencerka je však ochotná najviac peňazí investovať do okuliarov a kabeliek. Tie, ktoré si kúpila ako 18-ročná za nemalú sumu má odložené dodnes. V hľadáčiku má tiež niekoľko investičných kúskov z módnych časopisov.

Do výzvy s HalfPrice sa už zapojila aj Barbora Krajčírová a výsledok si môžeš pozrieť na jej Instagramovom profile. Cieľom výzvy je vziať so sebou na nákup milovanú osobu a dať jej zadanie: „Obleč ma tak, ako ma vidíš ty!“

Barbora takto nakúpila so svojou dcérou. Z ich dňa vzniklo reels, vďaka ktorému si môžeš zahrať o nákupnú poukážku do HalfPrice v hodnote 200 eur. Stačí, ak pod videom zanecháš komentár a označíš človeka, ktorého vezmeš so sebou na nákupy.

Za 200 eur vybavíš v HalfPrice naozaj veľa, pretože produkty majú nižšiu cenovku ako výrobca odporúča na Slovensku či vo svete. V ponuke nájdeš oblečenie pre ženy, mužov, deti obuv, školské potreby, športové potreby, hračky, bytové doplnky, batožinu či drobnosti pre domácich miláčikov.