Nezáväzné vzťahy nie sú nevera, ale dobrodružstvo. Ako fungujú nemonogamné vzťahy? (PODCAST)

V aktuálnom diele podcastu sa moderátori pozreli na fenomén promiskuity, ktorý mnoho ľudí chápe zle.

Slovo „promiskuitný“ si veľa ľudí spája s niečím negatívnym. Ak to cítiš rovnako, tak si rozhodne nedaj ujsť novú epizódu podcastu LOVE IS ON THE AIR, ktorá ťa vyvedie z omylu. Vítek a Nikita ti totiž vysvetlia, čo promiskuita v skutočnosti je a aké výhody môže prinášať. Možno ťa prekvapí, že v určitých fázach života môže byť pre človeka promiskuitné správanie vlastne prospešné.

Nezáväzné dobrodružstvo vs. dlhodobý vzťah

Promiskuita nie je nevera

Do žiadneho vzťahu nepatrí nevera a práve s tou ľudia promiskuitu často zamieňajú. Nevera však znamená cudzoložstvo, ktoré sa odohráva za chrbtom partnera. Na druhej strane je promiskuita typ správania, pri ktorom daná osoba strieda sexuálnych partnerov. Jej podmienkou je nezáväznosť. Títo ľudia sa stýkajú, ale nevytvárajú medzi sebou emočné puto. Ide im predovšetkým o dobrodružstvo a sexuálny zážitok.

Ľudia sa k tomuto typu správania uchyľujú z rôznych dôvodov, ktoré ti podrobnejšie rozoberú moderátori v podcaste. Podľa vedcov je tendencia k promiskuitnému správaniu prirodzená a existuje už od praveku.

Viac o vzťahoch, láske, sexe a všetkom, čo s tým súvisí, sa dozvieš od našich expertov na lásku Nikity a Vítka v podcaste LOVE IS ON THE AIR. V aktuálnom diele ti ďalej vysvetlia, čo je tímová či digitálna promiskuita. Preberú aj sex na záchode a opíšu, ako poznáš, či máš k promiskuitnému správaniu sklony, podľa dĺžky prstov na ruke.