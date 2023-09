Vybrali sme najlepšie tenisky na behanie. Prekonaj svoje limity v modeloch od značiek Hoka®, On® alebo Adidas

Maximálne pohodlie, spätné získavanie energie či unikátne odpruženie sú len zlomkom všetkých vlastností, ktorými sú vyzbrojené najlepšie modely tenisiek na behanie. Vyber si svojho favorita.

Ak to s behom myslíš vážne, premysli si investíciu do kvalitných bežeckých tenisiek. Obuv, ktorú si vyberieš, by mala zodpovedať tvojej celkovej kondícii, ale aj cieľom, ktoré plánuješ dosiahnuť. Odporúčame nosiť obuv, ktorá ti správne sedí, je podporná, absorbuje nárazy a chráni tvoj členok pred prílišným pohybom – to všetko ti zaistí stabilný základ na behanie.

V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali 10 najlepších tenisiek na beh, ktoré síce ľahkých 5 kilometrov za teba neodbehnú, ale možno naštartujú tvoju vášeň k zdravému pohybu a postupne prekonáš svoje doterajšie limity.

Na svoje si prídu muži aj ženy. V ponuke nájdeš univerzálne vyhotovenia od špecializovaných značiek Hoka® alebo On®, ale aj výrazné farebné verzie ikonických modelov od spoločnosti Adidas, respektíve Y-3.

Footshop akcia do výšky 30 % na vybrané produkty. Ceny sú uvedené pred zľavou. V deň publikovania článku bola v online obchodeakcia do výšky 30 % na vybrané produkty. Ceny sú uvedené pred zľavou.

Hoka® Clifton 9 M – 150 €

Spoločnosť Hoka One One, známa aj ako Hoka®, patrí medzi popredných hráčov na trhu so športovými, respektíve s bežeckými potrebami, a to najmä na poli obuvi. V ponuke online obchodu Footshop nájdeš viacero modelových radov Hoka® s charakteristickým vzhľadom, spomedzi ktorých sme vybrali dve najobľúbenejšie siluety.

Tenisky Hoka® Clifton 9 prinášajú nezabudnuteľný zážitok pod nohami s novou citlivou penou, nižšou hmotnosťou a vylepšeným dizajnom podrážky so stohou vyššou o 3 milimetre. Naše srdcia si získala biela verzia s logom na bočnej strane, ktorá je v predaji za 150 eur vrátane doručenia.

Hoka® Bondi 8 Wide – 170 €

Slovami chvály budeme pokračovať aj v prípade druhého modelu z portfólia francúzskej spoločnosti so sídlom v Kalifornii.

Nízky prémiový model Hoka® Bondi 8 Wid má signifikantnú vysokú podrážku, ktorá ti poskytne pohyb s perfektne tlmeným došľapom. Zvršok z recyklovaného polyesteru je maximálne priedušný a okrem funkcie dáva teniskám punc elegancie. Preto sú Hoka® Bondi 8 Wid nielen skvelou voľbou na bežecké tréningy, ale aj na každodenné nosenie, ktoré nikdy nebolo pohodlnejšie.

Hoka® Bondi 8 M – 170 €

Krok správnym smerom urobíš aj základnou verziou modelového radu Hoka® Bondi 8, ktorý je vyzbrojený množstvom technológií vrátane vložky OrthoLite®.

Tenisky sú dokonalou zmesou mäkkosti a pruženia, vďaka čomu zvládneš postupne prekonávať všetky svoje stanovené hranice. Vylepšená verzia siluety Hoka® Bondi 8 prináša ľahšiu, mäkšiu a prepracovanejšiu medzipodrážku aj úplne novú predĺženú geometriu päty. Výsledkom je ľahučký dopad a komfortná jazda od nárazu päty až k odrazu. Zmenil sa aj zvršok, ktorý je príjemnejší a priedušnejší.

Výrazná oranžovo-modrá farebná schéma je sladkou bodkou týchto skvelých bežeckých tenisiek, ktoré sú k dispozícii len v mužských veľkostiach, bohužiaľ.

Hoka® Bondi 8 W – 170 €

Nezabudli sme ani na ženy, ktoré plánujú začať s behom alebo hľadajú nový pár tenisiek na zlepšenie svojich doterajších výsledkov.

Vybrali sme rovnakú siluetu, teda Hoka® Bondi 8, avšak vo farebnom vyhotovení s prívlastkom Lilac Marble, ktoré si nás získalo svojou univerzálnosťou a zároveň unikátnosťou. Cena je aj v tomto prípade 170 eur vrátane doručenia kuriérom.

Pozornosť si okrem spoločnosti Hoka® zaslúži aj ďalší špecializovaný výrobca On®, ktorého spoluvlastníkom je legendárny švajčiarsky tenista Roger Federer.

Pri pohľade na nebo, ktorému dominujú stúpajúce oblaky, môžeš objaviť rôzne veci. Niekedy dokonca aj tenisky, ako napríklad On® Cloudmonster. Unikátny model od švajčiarskej značky je stvorený na zdolávanie limitov, a to vďaka jedinečnej medzipodrážke, ktorá je vystužená vzduchom. Priľnavý zvršok zo syntetických tkanín príjme tvoju nohu ako formula svojho pilota, a keď sa vydáš na trať, spoznáš, aké je vyhrať veľkú cenu.

Cena je 180 eur, pričom k dispozícii je aj čierny variant.

Pri obuvi z portfólia švajčiarskej spoločnosti On®, ktorá je na trhu od roku 2010 a za ten čas si vybudovala skvelú povesť, zostaneme vďaka vyhľadávanému modelovému radu On® Cloudultra 2.

Druhá generácia najuniverzálnejších trailových tenisiek na beh má v sebe ešte viac ako predošlá. Nechýba technológia Speedboard® pre maximálnu rýchlosť a ochranu v teréne, tlmiaca pena Helion™ či podrážka Missiongrip™ pre lepšiu priľnavosť. Bez ohľadu na to, koľko kilometrov ti zostáva do cieľa, nové On® Cloudultra 2 ťa nesklamú, naopak, privedú ťa k lepším výsledkom. Cena je rovných 200 eur.

New Balance WRPD Runner – 200 €

Tak trochu jednorožec v dnešnom výbere najlepších tenisiek na beh – takto by sme charakterizovali novinku v portfóliu spoločnosti New Balance, ktorú nájdeš v ponuke online obchodu Footshop za 200 eur.

Jedinečný vzhľad modelu New Balance WRPD Runner je oživený kombináciou prehnaných proporcií a minimalistickej striedmosti. Táto nová silueta naznačuje pocit plynulého pohybu vďaka tvarovaným kontúram medzipodrážky FuelCell po celej dĺžke a množstvu zvlnených akcentov obklopujúcich nenápadný zvršok v tlmených farebných tónoch.

Jednotlivé prvky, ktoré boli súčasťou starších modelov bežeckej obuvi New Balance, sú deformované na nerozoznanie a prirodzene zakomponované do nového dizajnu. Model tenisiek WRPD Runner je navrhnutý tak, aby bol štýlovou stálicou, ktorá pôsobí dôverne známym dojmom a zároveň skúma vonkajšie hranice klasickej bežeckej inšpirácie.

Adidas 4DFWD 3 Running – 220 €

Tempo vo výrobe najlepších športových, respektíve bežeckých potrieb dlhodobo určuje špecializovaný tím spoločnosti Adidas.

Bez ohľadu na to, či sa sústredíš na svoj ďalší krok alebo až cieľovú čiaru, beh je predovšetkým o pohybe vpred a na to sú tenisky Adidas 4DFWD 3 Running ideálnou voľbou. Ich inovatívnu medzipodrážku 4D vyhotovenú za pomoci 3D tlače vylepšili inžinieri o novú mriežkovú štruktúru, ktorá premieňa silu nárazu na pohyb vpred, a skombinovali ju s podrážkou z gumy Continental™ s výnimočným záberom. Vzhľad dotvára prispôsobivý zvršok Primeknit, čo spolu s ľahkou priedušnou sieťovinou udrží tvoje chodidlá v pohodlí aj po dlhých kilometroch.

Neváhaj, vyber si svoju veľkosť a vyraz na najbližšiu trať. Cena je rovných 220 eur. Ak preferuješ výraznejšie farebné schémy tenisiek, v predaji je aj svetlomodrá verzia so zelenými panelmi.

Adidas Ultra 4D – 230 €

Ikonické tenisky Adidas Ultraboost sú na výslní bežeckej technológie od svojho debutu v roku 2015. Potvrdzuje to aj táto verzia s ľahkým priedušným priliehavým zvrškom Primeknit a mriežkovou medzipodrážkou vyhotovenou za pomoci 3D tlače, ktorá vďaka hustejším a otvoreným častiam zabezpečuje cielené tlmenie a podporu.

Tenisky Adidas Ultra 4D svojou technológiou definujú smer, ktorým sa spoločnosť odvážne vybrala ukázať koncept obuvi z budúcnosti, voči čomu nemáme v redakcii žiadne výhrady. Nemusíš sa obávať, šanca, že stupíš vedľa v tomto prípade nehrozí. A aj keby sa to náhodou stalo, technológia 4D ťa vráti naspäť na trať.

Cena 230 eur je férová, pričom na výber máš z viacerých farebných vyhotovení vrátane čierneho s neónovozelenou podrážkou či svetlohnedej verzie s jemnými pastelovými detailmi.

Y-3 Boston 11 – 320 €

Záver výberu najlepších bežeckých tenisiek patrí najdrahšiemu modelu Y-3 Boston 11, ktorý kúpiš za 320 eur v online obchode Footshop. Legendárny japonský návrhár Yohji Yamamoto zostal verný svojmu avantgardnému rukopisu a navrhol obuv na beh v spolupráci s tímom Adidas Running. Výsledok je perfektný.

Predstavujeme ti upravenú verziu modelu Adidas Boston v prepracovanom štýle značky Y-3 a vyhotovenú v charakteristickom čiernom dizajne. Tenisky zdobia avantgardné detaily s prešívaním na jednej strane, ktoré sú nezameniteľným symbolom Yamamotovej tvorby, a na druhej sa vynímajú klasické tri prúžky čiastočne prekryté čiernou farbou, čo atraktívnym spôsobom narúša ich kultový vzhľad.

Y-3 Boston 11 sa vyznačujú ľahkou a odolnou konštrukciou z priedušných tkanín a vďaka vylepšenému tlmeniu Lightstrike a dielom ENERGYRODS ťa budú pohánať vpred bez zbytočnej straty energie. K dispozícii je aj variant Blush Yellow, v ktorom budeš neprehliadnuteľný/-á.