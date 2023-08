KVÍZ: V hrách je až priveľa sexualizovaných ženských postáv. Spoznáš, odkiaľ sú tieto polonahé hrdinky?

Vývojári hier radi robia zo ženských postáv sexuálne objekty a dávajú im otrasné kostýmy. Spoznáš, z akých hier sú tieto extrémne prípady?

Herní vývojári od nepamäti sexualizujú ženské postavy v hrách. Japonci sú na to experti (najmä jrpg hry sú takýchto nevkusných dizajnov preplnené), ale deje sa to v každom žánri a v celom svete. Niektoré ženy v hrách nosia nezmyselne obtiahnuté šaty a kostýmy, ktoré sú úplné nelogické. Dobrým príkladom sú postavy v akčných hrách, ktoré nosia nepraktické oblečenie, a to s jediným cieľom, aby lacno zaujalo mužské oko.

Niekedy však ženy nie sú oblečené skoro vôbec, nosia roztrhané veci ukazujúce ich obnažené krivky. V tomto sa prekonal aj legendárny herný dizajnér Hideo Kojima. Ten si zmyslel, že jeho sexy ženská postava Quiet dokáže dýchať cez kožu. Vyzliekol ju tak takmer donaha, aby mala lepší prísun kyslíka. V desiatich otázkach nižšie budú hráči môcť ukázať, akú sú na tom so znalosťami videohier a ich postáv.