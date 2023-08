The Weeknd v Prahe ukázal, ako má vyzerať perfektná popová šou. Koho koncert zrejme veľmi nepotešil?

V nedeľu 6. augusta zavítal na letňanské výstavisko najúspešnejší spevák súčasnosti The Weeknd. Kanaďan do Prahy priviezol veľkolepú show a roztancoval obrí dav, ktorý nemal na české pomery obdobu.

Čoho sa Abel Makkonen Tesfay aka The Weeknd dotkne, je gold. V 33 rokoch má okrem nespočetných hudobných cien aj dva Guinessové rekordy – ako prvý umelec na svete dosiahol 100 miliónov poslucháčov na Spotify a následne prekročil hranicu 100 miliónov poslucháčov za jediný mesiac.

Jeho obrovskú popularitu ilustroval aj rozmanitý dav, ktorý zaplnil pláň v Letňanoch: okrem mnohých fans zo zahraničia dorazili baby boomeri aj najmladšie generácie alfa. Šesťdesiattisíc ľudí na The Weeknda čakalo niekoľko hodín, aj napriek neutíchajúcemu dažďu, už od tretej hodiny popoludní, kedy sa otvorili brány areálu.



Show ale nerobí radosť len hudobným nadšencom, snaží sa aj pomôcť. The Weeknd z každej predanej vstupenky údajne posiela jeden dolár humanitárnemu fondu XO, ktorý doteraz vyzbieral už 5 miliónov dolárov. Časť výťažku dodáva aj kryptomenová burza Binance, s ktorou Tesfaye spolupracuje, a ktorá v posledných týždňoch bojuje s obnovou dôvery investorov po tom, čo padla konkurenčná burza FTX.





Prikážeme vetru, dažďu

Pár hodín v rade navyše už bola pre skalných fanúšikov len malichernosť, na šou sa totiž načakali niekoľko rokov. The Weeknd mal v Prahe vystúpiť už niekoľkokrát, kvôli pandémii a iným okolnostiam sa jeho koncert odsúval. Tesfaye, ktorý je na hudobnej scéne už od roku 2011, tak do Prahy priviezol tour k albumu After Hours, ktorý vyšiel v roku 2020 a zároveň aj k albumu Dawn FM vydanému o dva roky neskôr.



Fanúšikovia a fanúšičky, ktorí dorazili len kvôli hitom z najnovšieho albumu, asi príliš potešení neboli. The Weeknd, ktorý odštartoval šou okolo pol deviatej večer, totiž priniesol dvojhodinový prierez celej svojej diskografie a pri niektorých starších kúskoch bolo poznať, že ich väčšina publika nepozná.

The Weekndov koncert bol predovšetkým veľkolepou show. Na opulentnom stejdži bol hlavnou dominantou obrovský mesiac, ktorý v priebehu večera menil farby. Ďalej strieborná postava a svetelné pozadie znázorňujúce mesto, kde sa dalo rozpoznať niekoľko svetových pamiatok a tiež torontská veža CN Tower z The Weekndovho rodného mesta. Nevýhodou bolo, že stejdž nebol poriadne vyvýšený, nízko boli aj obrazovky. Len veľmi malé percento návštevníkov tak na speváka dobre videlo.





Svietilo to však aj v publiku. Pri vchode totiž všetci dostali umelohmotné biele náramky, ktoré rozžiarili celý areál. Vyzeralo to akoby veľkolepá svetelná show okolo pódia prichádzala priamo z nebies. Po tom ako Tesfaye vkročil na pódium, priam poeticky prestalo pršať, čo vydržalo až do konca koncertu.

Tedros z The Idol, ale aj krehký chlapec z Toronta

Sám spevák mal na sebe až do polovice vystúpenia striebornú masku. Po celý koncert z hlavy nezložil biely duraq, ktorým akoby chcel pripomenúť svoj neslávny seriálový počin v The Idol. Zvolil biely monochromatický outfit s cargo vestou a striebornými doplnkami. Väčšinu času bol na pódiu úplne sám, občas ho doplnila tanečná company.