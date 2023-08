Tiktokerov pobláznili nohy Margot Robbie, napodobňujú ikonickú scénu z filmu. „Barbie Foot Challenge“ je nebezpečná, tvrdia lekári

Film Barbie v hlavnej úlohe s Margot Robbie vyvolal ošiaľ, ktorý neustále trvá. Ľudí najnovšie pobláznil trend Barbie Feet Challenge, v rámci ktorého sa Tiktokerky snažia napodobniť ikonickú scénu s filmu. V nej si Barbie vyzuje lodičky a ostane stáť na špičkách, čím odhalí svoju dokonalú klenbu a členok.

I need to know everything about this shot. How many takes, if she held onto something, was she harnessed, is the landing mark sticky, are they her feet, who did the pedicure, really just a documentary on this shot pic.twitter.com/8a87KsFtXP