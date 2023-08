Nevieš, akú fotku si dať na Tinder? Čoskoro ti s tým pomôže umelá inteligencia

AI na Tinderi ti čoskoro pomôže s tou najhoršou časťou online randenia: s vypĺňaním profilu.

Tinder momentálne testuje novú AI, ktorá ľuďom pomôže vybrať z albumu päť najlepších fotiek. Tie by ich mali najlepšie vystihovať a hodiť sa na ich profil. Povedali to zástupcovia Match Group, firmy, pod ktorú Tinder spadá, na konferenčnom hovore o tržbách. Informuje Tech Crunch.

„AI skutočne inšpirovala ľudí v produktovom oddelení, aby naozaj premýšľali o spôsoboch, ako môžeme vytvárať nové skúsenosti, ale aj riešiť kľúčové problémy pri zoznamovaní,“ povedal generálny riaditeľ Match Group Bernard Kim. „Ako príklad použijem Tinder. Niekedy sú ľudia naozaj nadšení, že môžu na Tinder naskočiť... potom, keď nahráte päť fotiek, sú ľudia vo všeobecnosti nervózni.“ Vraví, že niekedy si človek nie je istý, či sa tá fotka naozaj hodí, či to človeka dobre vystihuje a prinesie mu očakávaný záujem v apke.

Práve s tým by mala umelá inteligencia pomôcť. Podľa Kima ide o „účinnejší spôsob, ako naozaj predstaviť svoju osobnosť“.

Anketa: Nechal/a by si si vyplniť profil umelou inteligenciou? Jasné, pomoc sa zíde, potom si to upravím. Určite nie, dokážem ešte napísať dve vety... Jasné, pomoc sa zíde, potom si to upravím. 75 % Určite nie, dokážem ešte napísať dve vety... 25 %

Tinder flirtuje s AI na viacerých frontoch. Nedávno spustil overovaciu funkciu poháňanú AI, ktorá vyžaduje video selfie, aby používatelia mohli ľahšie určiť, kto nie je bot alebo podvodník.

Podľa Tech Crunch už naznačili, že by v budúcnosti možno využili aj generative AI (ako sú aj známe chatboty), vďaka čomu by mali používatelia pomocníka aj na tvorbu samotného textu v profile. Nedávny prieskum Tinderu dokonca ukázal, že zhruba tretina používateľov by bola za využívanie AI pri vypĺňaní profilu.

Match Group však k téme pristupuje opatrne. Podľa Kima je dôležité, aby nezabúdali na etické princípy, rešpektovali súkromie a tiež zabezpečili, že ľudia budú na Tinderi autentickí.