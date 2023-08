Nahnevaný Sajfa o Austrian Airlines: Na letisku nám rozdelili miesta, lebo bolo lietadlo preplnené. Čo na to hovorí stevard?

Prečo aerolínie predávajú viac lístkov, ako by mali, a čo sa dá robiť, aby si tomu mohol predísť?

Slovenský moderátor Matej Sajfa Cifra sa spoločne s manželkou Veronikou a deťmi vydali rakúskou národnou leteckou spoločnosťou Austrian Airlines na dovolenku. Na letisku ich čakalo nepríjemné prekvapenie. O príhodu sa moderátor podelil vo svojom instagramovom príbehu.

Letecká spoločnosť musela rodinu pre nedostatok miesta v lietadle rozdeliť. „Celá rodina sme mali kúpený biznissclass na rodinnú dovolenku a na letisku nám povedali, že jeden z nás musí ísť do economy, lebo lietadlo je overbooked. Ako kompenzáciu nám ponúkli 500 €. Na otázku prečo my, keď letíme s dvomi malými deťmi, povedali, že to určil systém a nevedia s tým nič spraviť,“ napísal Sajfa, pričom dodal, že malo ísť o jedenásťapolhodinový let.

Prečo sa to deje?

O rovnakých a podobných situáciách natočil pred nedávnom video známy cestovateľ a influencer Milan bez mapy. Hlavným dôvodom, prečo ľudí v lietadle presádzajú alebo ich dokonca do lietadla nepustia, je, že letecké spoločnosti predajú viac leteniek, ako je miest v lietadle. Nedáva to zmysel, skutočne sa to však deje.

„Každá aerolinka chce mať lietadlo plné, lebo prázdne sedadlo nezarába. Z toho dôvodu robia letecké spoločnosti takzvaný overbooking, keď predajú viac leteniek, ako majú sedadiel na palube,“ vysvetľuje Milan. Vraví, že to spoločnostiam väčšinou vychádza, pretože rátajú napríklad aj s tým, že niekto zmešká let.

Ďalej Milan vysvetľuje, že každý, kto sa do situácie odmietnutého pasažiera dostane, má nárok na kompenzáciu v hodnote 250 až 600 eur, nárok na prebookovanie a novú letenku. Častokrát podľa neho aerolínie ponúkajú aj ubytovanie.