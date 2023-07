Škoda ukázala, ako budú vyzerať vynovené modely Scala a Kamiq

Približne štyri roky od uvedenia na trh modelov Scala a Kamiq spoznáme ich modernizované podoby.

Ešte predtým, ako Škoda na jeseň predstaví svoje dve kľúčové tohtoročné novinky, úplne nový Superb a Kodiaq, drobné vylepšenia dostanú iné dva modely v portfóliu. Už 1. augusta totiž český výrobca odhalí facelift malých vozidiel Scala a Kamiq, ktoré dlhodobo patria na našom trhu k najpredávanejším autám. Približne štyri roky od ich uvedenia na trh tak spoznáme modernizované podoby, ktoré majú reflektovať aktuálne dizajnové smerovanie značky a súčasne získať modernejšie prvky výbavy.

Kým dôjde k samotnému odhaleniu nám Škoda servíruje prvé oficiálne náčrty, ktoré jasne poukazujú na zmenené detaily. Oba modely prejdu zmenami predovšetkým v prednej časti, kde získajú dynamickejšie tvarované línie. Scala dostane užšie čelné svetlomety s novou grafikou, dá sa pritom predpokladať, že do výbavy sa začlení aj sofistikovanejšia LED technológia. Zmenami prejde aj maska chladiča s novou výplňou, no a najväčšou odlišnosťou bude predný nárazník, ktorý naberie na športovejších tvaroch. K úprave tvarov dôjde aj vzadu, kde je zjavné, že aj zadný nárazník bude viac členený, no a jemné retuše evidujeme aj pri koncových svetlách.

V obdobnom štýle sa ponesie aj modernizovaný crossover. Kamiq totiž získa nárazníky s dynamickejšámi líniami, pričom doplnené budú o strieborné panely v ich spodných častiach. Práve tie dodajú väčšiu optickú mohutnosť. Zatiaľ čo zadné LED svetlá prejdu len jemným vylepšením, tie predné sa zmenia zásadnejšie – Kamiq bude mať naďalej delené svetlomety, akurát horná časť bude značne užšia na výšku a spodná do šírky.

Horný pás denného LED svietenia bude naďalej napojený priamo na masku, ktorá nadobudne hranatejší tvar a novú štruktúru v tvare písmena U. Pohľad do interiéru nám zatiaľ Škoda neumožňuje, tam však možno predpokladať len kozmetické vylepšenia, ktoré súvisia skôr so samotnou výbavou, než dizajnom. Po technickej stránke sa veľké zmeny tiež neočakávajú.