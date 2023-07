Netflix zrušil zdieľanie hesiel a získal 6 miliónov predplatiteľov. Podľa spoločnosti je zrušenie zdieľania veľký úspech

V Netflixe prebiehajú veľké zmeny. V USA, Kanade a vo Veľkej Británii zrušili základný basic plan za 10 dolárov a ostali len tie drahšie (15,50 dolára za štandardný a 20 dolárov za premium). Vzťahuje sa to však len pre nových predplatiteľov.

Ak si tam niekto chce zaplatiť Netflix a chce lacnejší plán, môže si zvoliť plán s reklamami za 7 dolárov. Ľudia, ktorí si basic platia v súčasnosti, na ňom môžu ostať, až kým si nezrušia alebo nezmenia predplatné. Dá sa predpokladať, že táto zmena príde aj do Európy a na Slovensko.

Medzitým prebieha v USA, Kanade a niekoľkých ďalších krajinách zrušenie zdieľania hesiel. Ak si niekto platí účet a je na ňom viacero profilov, všetci, ktorí ich využívajú, musia bývať v rovnakej domácnosti. Ak niekto býva na inom mieste (zdieľanie hesiel medzi kamarátmi a podobne), musí si doplatiť ďalších 8 dolárov. Netflix sa vyjadril, že zrušenie zdieľania hesiel v Kanade môže predpovedať to, ako to bude prebiehať v USA. V Kanade zaznamenali veľký a rýchly nárast nových predplatiteľov.

Netflix now has 238.39 million overall subs. https://t.co/0tV5R2JHHA