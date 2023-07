Ako je to s tým semenom a ananásom a môžu ti „kitty cocktails“ zlepšiť chuť výtoku z vagíny?

Pálčivá otázka znovu vyplávala na povrch na Tiktoku. Ľudia sa snažia zlepšiť chuť svojich intímnych výtokov, no čo na tieto pokusy hovorí veda?

Chuť semena či výtoku z pošvy je odjakživa predmetom debaty. Ľudia sa snažia využiť rôzne domáce recepty na „zlepšenie chute“, na túto tému sa šíria aj rôzne vtipy (väčšinou nechutné). Otázka znovu ožila na Tiktoku, kde si ľudia radia rôzne „kokteily“, ktoré by im mali pomôcť.

Čo si však veda myslí o ananásovej šťave, brusnicovej šťave alebo rôznych cukríkoch na „zmenu pH vo vagíne“?

Ovocie by údajne malo pridať semenu sladkú chuť

Na Tiktoku sa opäť špekuluje o tom, že sladké ovocie s vysokým obsahom fruktózy či glukózy (napríklad ananás, kivi alebo pomaranče) dokáže zmeniť chuť semena. To však podľa odborníkov zatiaľ nie je vedecky dokázané. Expert na mužské zdravie a lekár Jeff Foster pre Mashable vysvetľuje, že na to by bolo potrebné, aby jedlo dokázalo zmeniť zloženie semena.

„80 % semena je voda. Zvyšok sú aminokyseliny, kyselina citrónová, fosfor, draslík, zinok, vápnik, sodík, draslík a rôzne enzýmy. Keby jedlo dokázalo zmeniť chuť semena, muselo by zmeniť zložky vo výtoku a potenciálne ho poškodiť.“ Semeno je však dobré chránené pred takýmito zmenami.

Ananás totiž najskôr prejde tráviacim traktom, potom sa časť z neho dostane do pečene a krvi a po rozložení na menšie a menšie časti sa niektoré zložky použijú na tvorbu nového semena. Avšak o niekoľko týždňov neskôr, vysvetľuje Foster. Nie je tam priame prepojenie.

Samozrejme, rôznych príhod o tom, ako muži prestali piť alkohol a fajčiť a začali jesť viac zeleniny a ovocia a ovplyvnilo to chuť ich výtoku, nájdeš na internete hojne. No nejde o vedecky dokázaný fakt. Zdravú stravu by sme možno mohli mať bez ohľadu na to, či sa chystáme mať orálny sex.

Kitty cocktails pre chutnú pošvu?

Ako upozornil Hypebae, na Tiktoku sa šíria rady aj pre ženy. Desiatky až stovky tisíc videní získavajú videá s tipmi, ako zlepšiť chuť vaginálneho výtoku. Často ide o mladé ženy z generácie Z, ktoré si odporúčajú tzv. kitty cocktails, teda kokteily pre pošvu.

Hoci #kittyjuice už Tiktok cenzuroval a videá ti neukáže, pri bežnom vyhľadávaní nájdeš v apke kopec receptov. Zvyčajne ide o zmes ananásovej a brusnicovej šťavy, citrónov (alebo iných citrusov) a kokosovej vody. Vo videách často zaznieva, že kokteil prispieva k rovnováhe pH a že vaginálny výtok bude vďaka tomu chutiť lepšie.