FIFA 24 sa mení na EA Sports FC 24 – futbal novej generácie. Vyšiel prvý trailer s divnými tvárami hráčov a dátumom vydania

FIFA 24 nevyjde. Namiesto toho vývojári zo štúdií EA vytvorili hru s názvom EA Sports FC 24. Odmietli totiž naďalej platiť licenciu na využívanie značky FIFA. Pôjde teda o tú istú sériu a klasické pokračovanie, akurát s iným názvom. Vydali pritom aj nič nehovoriaci trailer s polsekundou záberov z hrania.

Tvorcovia zapracovali na animáciách aj fyzike, kde dali väčší dôraz na reálnu fyziku dresov počas súbojov a pohybov hráčov. Zamerali sa aj na plynulosť pohybu hráčov a zápasu celkovo. Obsah bude takmer rovnaký ako v poslednej verzii. Hráčov však čaká prepracovanejší FUT mód, v ktorom budú môcť v jednom zápase hrať spolu muži aj ženy.

Celkovo bude v hre viac ženských líg a licencovaní budú takmer všetci profesionálni hráči vo veľkých ligách. Bude to v podstate ako nová FIFA s niekoľkými hrateľnostnými novinkami, ako to býva každý rok.

EA Sports FC 24 vyjde 29. septembra, respektíve 22. septembra s predbežným prístupom. Okrem štandardnej edície bude k dispozícii aj Ultimate edícia s bonusmi do Ultimate team režimu. Na PC bude titul v štandardnej edícii stáť 69 eur a na konzolách 79 eur. Ultimate edícia na PC stojí 99 a na konzolách 109 eur.

Spoločne s trailerom vyšiel aj obrázok zobrazujúci hviezdy, za ktoré bude možné hrať. Graficky sa však vôbec nepodaril a hráči vyzerajú skôr ako ich karikatúry.

The stars of The World’s Game are in the club.



Presenting the #FC24 Ultimate Edition Cover #EASPORTSFC pic.twitter.com/zEzGWdbHwa