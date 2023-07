Paviel Bendler (Rochnyak): Na Pride nechodím, ale podporujem ho. Ubral by som z „perverzity“, ktorá zbytočne dráždi ľudí

Paviel Bendler nám v osobnom rozhovore povedal viac o svojom detstve na Ukrajine, či o tom, ako sa vyrovnal so znásilnením. Rozprávali sme sa aj o nenávistných komentároch na sexuálnu orientáciu.

Paviela Bendlera väčšina z nás pozná ako excentrickú celebritu z reality shows Celebrity Camp alebo Aha – Dvaja v tom. Paviel bol však v našom rozhovore viac než len extrovertný kaderník z televíznych obrazoviek. Povedal nám o svojom ukrajinskom pôvode, aj o tom, ako ho zvieral strach, keď sa začala ruská okupácia. Vysvetlil nám, prečo sa nechystá zúčastniť na Dúhovom Pride, napriek tomu, že ho podporuje. Viac o Pavielovi, ktorý sa rozhodol prijať mamino meno Bendler namiesto otcovho Rochnyak, sa dozvieš v našom rozhovore.

Zdroj: Instagram/@ paviel_bendler

Teraz sa venuješ najmä vlasovému stylingu a pôsobeniu na sociálnych sieťach. Na Instagrame ťa sleduje 76 000 ľudí. Je to momentálne tvoja hlavná náplň práce?Áno, štúdio je môj hlavný zdroj príjmu. Instagram je pre mňa len menšie hobby. Spolupracujem s pár módnymi značkami, ale nie je to pre mňa podstatné. Skôr je to relaxačná aktivita.

Čo je tvoja lovebrand?

Medzi moje obľúbené značky patria Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Loro piana, či Dior. Tieto aj najviac nosím.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa PAVIEL BENDLER (@paviel_bendler)

Svoju kariéru si odštartoval v reality shows. V posledných rokoch si si však dal od mediálnych projektov pauzu. Chystáš teraz niečo nové alebo ti vyhovuje byť v úzadí?

Viac mi vyhovuje byť „mediálne pasívny“. Mám okolo seba pokoj a môžem sa sústrediť na svoju prácu. V podstate robím to, čo ma baví. V posledných rokoch som pár projektov odmietol vrátane rozhovorov. Nemám nič proti médiám, len som si jednoducho zvolil inú cestu a rozhodol som sa byť v úzadí. Musel som si vybrať medzi mediálnou kariérou a tým, že sa budem naplno venovať salónu krásy.

Na Slovensku homosexualitu ľudia stále nevnímajú pozitívne. Naša spoločnosť do toho musí dozrieť.

Keď si sa stiahol do mediálneho úzadia, vo viacerých rozhovoroch si argumentoval tým, že ťa médiá urážajú alebo ti ubližujú. Mnohé titulky napríklad upozorňovali na tvoju sexuálnu orientáciu. Myslel si tým najmä toto?