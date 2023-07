Melissa má viac ako 800 tetovaní po celom tele. Nevie si nájsť prácu a zakázali jej aj vstup do miestnej krčmy

Melissa Sloan pokladá samu seba za jedného z najviac potetovaných ľudí na svete. Závislosť od tetovaní jej však prináša množstvo obmedzení v bežnom živote.

Dvojnásobná mama Melissa Sloan má viac ako 800 tetovaní a sama seba vníma ako najviac potetovanú osobu na svete. Každé tri týždne si dopraje nové tetovanie a tvrdí, že sa bude dávať tetovať až do sedemdesiatky, kým jej telo nebude celé prekryté atramentom.

Závislosť od tetovaní jej však prináša do života mnohé obmedzenia. Zakázali jej vstup do miestnej krčmy, no oveľa horšie je, že si nedokáže nájsť zamestnanie, píše unilad.com.



„Neviem si nájsť prácu. Chcela som získať prácu, v ktorej by som umývala toalety, ale nevzali ma pre moje tetovania,“ uviedla v rozhovore pre Daily Star a doplnila, že ak by jej niekto ponúkol prácu, neváhala by a ponuku by prijala.

Melissa o sebe hovorí, že má modrú tvár ako Šmolko. Zdroj: Facebook/Melissa Sloan

Početné tetovania ovplyvňujú život nielen samotnej Melisse, ale aj jej deťom. Podľa jej slov sa napríklad na vianočné vystúpenie svojich detí musela pozerať iba cez okno, nepozývajú ju ani na vianočné večierky a dokonca vraj nie je vítaná ani v samotnej škole svojich detí.

Napriek týmto skúsenostiam však Melissa hovorí, že už s tým nič nemôže urobiť a v tetovaniach bude pokračovať ďalej, až kým nimi nebude pokrytý každý jeden centimeter jej kože. „Moja tvár zmodrie a ja vyzerám ako Šmolko,“ hovorí. Milovníčka tetovaní má dokonca zákaz vstupu do niektorých tetovacích štúdií. Začala si totiž dávať tetovať už druhú vrstvu tetovaní na tvári, ktorou prekrýva tie pôvodné, a dúfa, že ak začne s tetovaním tretej vrstvy, dostane sa do Guinnessovej knihy rekordov.