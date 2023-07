Hollywoodsky herec dal svojmu synovi k 15. narodeninám možnosť založiť si Instagram a Tiktok. Toto mu rodičia odkázali vo videu

Matthew McConaughey a jeho manželka Camila Alvesová darovali svojmu synovi Levimu Alvesovi McConaugheymu k jeho 15. narodeninám povolenie byť na sociálnych sieťach. Z prítomnosti svojho syna na Instagrame a Tiktoku sú však nervózni.

Levi McConaughey oslávil v piatok 7. júla svoje 15. narodeniny. Na svojom novom profile na Instagrame zverejnil video, v ktorom sa predstavil a podelil o niekoľko momentov zo svojho života. Vo videu vidieť, ako surfuje, varí či snowboarduje. Na svojich sociálnych sieťach sa plánuje venovať svojej láske k surfovaniu, móde a rodine.

Leviho rodičia však priznali, že sú „nervózni“ z toho, že tínedžerovi dovolili zaregistrovať sa na Instagrame a Tiktoku. Matthew McConaughey a jeho manželka Camilla Alves v spoločnom videu zaželali Levimu všetko najlepšie k narodeninám, ale otvorene hovorili aj o svojich obavách z toho, že sa ich dieťa pripojí k sociálnym médiám.

Všetci rovesníci majú profil na Instagrame už dlho

„Počúvaj, tvoja mama je dnes trochu nervózna... Jedným z darov, ktoré ti dnes dávame, je, že ti umožňujeme vstúpiť do sveta sociálnych sietí,“ povedala Alves. „Hovorili sme o tom už dlho. Pripravovali sme sa na to... Áno, hovorili sme o tom vlastne tri roky. Všetci jeho rovesníci sú na sieťach už dlho, my sme ho brzdili.“ Leviho rodičia, ktorí sú manželmi od roku 2012, uviedli, že sú presvedčení, že Levi „vie, kým je“.

McConaughey povedal: „On vie, čo robí. Myslím, že to zvládne. Má skvelý príbeh, o ktorý sa chce podeliť. Chcem vám všetkým oznámiť, že do vašich radov pribudol veľmi pohodový a úctivý mladý muž Levi McConaughey a dúfam, že sa k nemu budete všetci správať rovnako. Levi, užívaj si dobrodružstvo, podeľ sa o svoj príbeh a vymieňaj si názory s ľuďmi tam vonku,“ povedal chlapcovi jeho otec.

Byť otcom je to najdôležitejšie, hovorí herec

Hviezda filmu Interstellar už predtým otvorene hovorila o otcovstve. Pre časopis People herec povedal, že byť otcom je „jediná vec, ktorou kedy chcel byť“. V rozhovore v roku 2020 povedal: „Byť otcom bol vždy môj jediný sen. Neviem si predstaviť nič dôležitejšie. Myslím, že výchova troch nezávislých, svedomitých a sebavedomých detí je to najčestnejšie, čo robím.“

McConaughey a Alvesová majú tri deti – 15-ročného Leviho, 13-ročnú dcéru Vidu a 10-ročného syna Livingstona.