NOVINKA: Aplikácia Pokémon Sleep zlepší tvoj spánok. Za oddych získavaš odmeny, Jigglypuff ťa uspí spevom

Hľadáš spôsob, ako zlepšiť svoj spánok? Nová aplikácia Pokémon Sleep prináša zábavný spôsob, ako sledovať a zdokonaliť svoj spánkový režim. Získaj body a odmeny za každú hodinu spánku a zvýš „ospalú silu“ svojho obľúbeného pokémona.

Spoločnosť stojaca za populárnym Pokémon Go vydáva aplikáciu Pokémon Sleep, ktorá je zameraná na spánok. Pri používaní Pokémon Sleep bude používateľ aplikácie, ktorá sleduje dĺžku jeho spánku, dostávať body a odmeny.

Čím viac bodov používateľ nazbiera, tým viac sa zväčší „ospalá sila“ neustále spiaceho pokémona Snorlaxa, píše HypeBeast. Okrem neho však postupom času do aplikácie pribudnú aj ďalší unavení pokémoni. Aplikácia ďalej obsahuje aj zábavné herné prvky, ako napríklad kŕmenie Snorlaxa bobuľami, čím si používateľ s pokémonom upevňuje puto.

Pokiaľ by si mal problém so spánkom, aplikácia ponúka aj rôzne formy na podporu únavy. Jednou z nich je napríklad spev pokémona Jigglypuffa, ktorého piesne v seriáli Pokémon zakaždým uspali všetkých v okolí. Tvorcovia však upozorňujú, že Pokémon Sleep je primárne určený na zábavu a neslúži ako pomôcka pri problémoch so spánkom a s obdobnými zdravotnými ťažkosťami. Dáta sa tiež nedajú zosynchronizovať s inými health aplikáciami.