Pozri si fotky modernizovaného Peugeotu 208: Má vyzývavejšie tvary a hybridné motory

Veľkou novinkou je príchod dvoch mild-hybridných motorických verzií, ktorých základom je 1,2-litrový benzínový trojvalec.

Peugeot posledné mesiace rozsiahlo modernizuje svoje modelové portfólio, no a hoci najväčšou novinkou pre tento rok má byť úplne novýá generácia SUV 3008, nemalú pozornosť francúzska automobilka upriamuje aj do malej 208-čky. Práve tá je totiž najpredávanejším autom v Európe za posledné roky, no a teraz prichádza vo svojej modernizovanej podobe. Očakávaný facelift so sebou prináša veľa vizuálnych zmien, modernejšie technológie aj motory.

Vpredu dominuje väčšia maska s efektnejším vzorom, pričom po vzore vynovených modelov 2008 a 508 sa zmenila aj svetelná technika – niekdajšie svetelné kly v nárazníkoch nahradili akési drápy. Miesto jedného svetelného pásu sú tak v nárazníku po novom tri, no a na ne nadväzuje aj grafika hlavných full-LED svetiel. Tri svetelné pásy sú aj vzadu, kde majú horizontálnej členenie. Okrem nových nárazníkov sa do ponuky dostali nové laky karosérie (Agueda a Selenium), disky kolies, pričom vynovený exteriér dopĺňajú nápisy v novo štýle.

V interiéri je najpodstatnejšou zmenou 10" displej multimediálneho prostredia Peugeot i-Connect, ktorý je odteraz v štandardnej výbave. Nechýbajú ani digitálne budíky s 3D efektom, no a okrem väčšieho počtu USB portov sú v interiéri hodnotnejšie materiály.

Veľkou novinkou je príchod dvoch mild-hybridných motorických verzií, ktorých základom je známy 1,2-litrový benzínový trojvalec. Ten zastupuje jediný spaľovací agregát v ponuke, na výber je však odteraz až v štyroch variantoch. Najvýkonnejšou verziou je elektrický derivát e-208, ktorý má 51 kWh akumulátor a podporuje 100 kW nabíjanie. Všetky verzie majú výhradne predný pohon. Na trh sa modernizovaný Peugeot 208 dostane v novembri.

PureTech 75 – 1.2 R3, 55 kW/75 k, 5-st. manuál

– 1.2 R3, 55 kW/75 k, 5-st. manuál PureTech 100 – 1.2 R3, 74 kW/100 k, 6-st. manuál

– 1.2 R3, 74 kW/100 k, 6-st. manuál Hybrid 100 – 1.2 R3 mild-hybrid, 74 kW/100 k, 6-st. automat

– 1.2 R3 mild-hybrid, 74 kW/100 k, 6-st. automat Hybrid 136 – 1.2 R3 mild-hybrid, 100 kW/136 k, 6-st. automat

– 1.2 R3 mild-hybrid, 100 kW/136 k, 6-st. automat e-208 – elektromotor, 115 kW 156 k, dojazd 400 km