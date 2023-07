Bratislavu ovládla tanečná súťaž Red Bull Dance Your Style. Kto vyhral battle a pôjde na svetové finále?

V nedeľu si mohol na bratislavskom nábreží pred Euroveou vidieť skutočných profíkov v tanci.

Uplynulú nedeľu si si v Bratislave mohol užiť jedinečné spojenie tanca a hudby na freestylovom podujatí Red Bull Dance Your Style. Práve tu si zmeralo svoje sily až 16 profesionálnych tanečníkov, ktorí stovky divákov dostali do poriadneho varu! Skvelé počasie, fantastické výkony a známe vypaľovačky doslova roztancovali nielen súťažiacich, ale každého, kto sa prišiel pozrieť, podporiť svojho favorita alebo len šiel okolo.

Národné kolo ikonickej tanečnej súťaže pritom úplne ovládol tanečník Wavee (Patrik Lukács), ktorý v súťaži reprezentoval štýl poppin. Ten si získal srdce publika, vďaka čomu sa prebojoval na svetové finále vo Frankfurte. Patrik predviedol šou plnú nečakaných hudobných peciek, mix tanečných štýlov, živelnú atmosféru a tanečné esá, ktoré neuvidíš ani v telke.

„Užil som si to minimálne na 100 %! Už len to, že som bol medzi dnešným výberom 16 tanečníkov, pre mňa znamená veľa. Fakt som nečakal, že dnes odídem ako víťaz. Bral som to ako každý iný battle a tak to budem brať aj na svetovom finále,“ okomentoval víťaz národného kola Red Bull Dance Your Style iba 16-ročný tanečník Wavee, ktorý sa tancu venuje už 6 rokov.

Podujatie si užil aj ambasádor Red Bull Dance Your Style Spunkey: „Dnes to bolo 12 z 10! Tretí ročník bol minimálne trikrát taký dobrý ako ten posledný, už teraz sa teším na ďalší rok. Víťaz si získal publikum hlavne svojou autenticitou, verím, že ju predvedie aj na svetovom finále vo Frankfurte!“

Priazeň divákov si okrem tanečníkov získal aj majster slova a tanečník Otec Mirec, ktorý divákov a súťažiacich celým podujatím sprevádzal: „Diváci, tanečníci, jednoducho všetci boli skvelí! Dnešná šou bola zážitkom nielen pre tanečníkov, ale aj pre samotných divákov. Je dôležité mať akcie, kde je tanec tak blízko k ľuďom a kde sú do toho celého navyše zapojení. Brutálne dobré!“

