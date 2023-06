KVÍZ: Hľadáš hudobnú inšpiráciu? Odpovedz na otázky, objav nových favoritov a vyhraj lístky na Pohodu

Uvidíme sa na festivale?

Dáš si do uší slúchadlá, ani nevieš, na čo máš chuť, a zdá sa ti, že v poslednom čase počúvaš dookola to isté. Poznáš ten pocit? Skvelým miestom, kde môžeš spoznávať nových interpretov, sú aj letné festivaly. Ani tohtoročná Pohoda nebude výnimkou. Aby sme ťa navnadili na objavovanie nových talentov, pripravili sme pre teba niekoľko kvízových otázok. Vo výsledku ťa čaká poriadna dávka hudobnej inšpirácie.

Okrem toho ti dáme ešte jeden dôvod na radosť. Spoločnosť Philip Morris Slovakia sa rozhodla, že dvom šťastlivcom dá lístok na tohtoročnú Pohodu, ktorá bude od 6. do 8. júla na letisku v Trenčíne. Stačí, ak vyplníš tento kvíz. Predtým než sa pustíš do horlivého vypĺňania, nezabudni do formulára nad kvízom napísať svoju e-mailovú adresu, aby sme ťa mohli v prípade výhry kontaktovať.

Philip Morris Slovakia na trenčianskom letisku tiež predstaví iniciatívu Svet bez dymu. Tento rok bude zóna ešte viac udržateľnejšia a zameraná na recykláciu. Čaká ťa nabitý program, zmyslovo-vizuálne zážitky a talkshow so Simonou Salátovou. Známa komička predvedie aj stand-up s moderátorom tejto zóny Jakubom „Zitronom“ Ťapákom. Nebude chýbať ani Joe Trendy. O hudobný program sa postará FVLCRVM a ADONXS. Svoje sety predvedú aj BLAME YOUR GENES DJ Set, WHITHE DJ Set, WYME či SEAFUR.

„Pohoda je jednou z našich festivalových zastávok. Bude jedinečná asi v tom, že je to jediný festival, kde budeme hrať v menšom zložení kapely a koncept je viac komorný. Diváci môžu určite čakať všetky skladby z albumu ,Age of Adonxs‘ v intímnejšom prevedení. Bude to určite zmena aj pre mňa, na ktorú sa teším. Pri festivaloch som zvyknutý na tanečníkov, veľký stage, dav a energiu. Tu to bude musieť stáť viac na emócii a pohodovom popoludní,“ vysvetľuje Adam Pavlovčin, ktorého môžeš poznať po umeleckým menom ADONXS.

Ako to vyzeralo vo Svete bez dymu minulý rok, si môžeš pozrieť v galérii nižšie.

Tento rok sa organizátori Pohody a spoločnosť Philip Morris Slovakia dohodli, že v celom areáli festivalu si bežné cigarety nekúpiš. V rámci osvety škodlivosti cigaretového dymu bude dostupná interaktívna zóna Svet bez dymu, do ktorej budeš môcť vstúpiť, len ak máš viac ako 18 rokov. Ekologickejšie varianty oceňujú aj samotní interpreti. „Keď sa rozprávame v kontexte festivalov, je vždy skvelé vidieť iniciatívu organizátorov o udržateľnejšie a ekologickejšie podmienky, ako napríklad recyklovateľné či zálohované poháre, fontány s pitnou vodou, efektívna doprava na festival, ochrana ekosystému, ten zoznam môže byť naozaj dlhý,“ komentuje ADONXS.

Okrem spomínaného programu organizátori pripravili aj predstavenie limitovanej edície IQOS ILUMA WE. Všetci dospelí návštevníci si ju môžu na Pohode kúpiť v predpredaji. V predajniach IQOS bude dostupná od 10. júla. ADONXS k tejto príležitosti zložil aj novú pieseň, ktorú si môžeš vypočuť počas jeho koncertu vo Svete bez dymu.

Už ťa viac nebudeme naťahovať a môžeš sa pustiť do kvízových otázok. Najprv však do tohto formulára napíš svoju e-mailovú adresu. Zapojiť sa môžeš, len ak máš viac ako 18 rokov. Pridlho však neváhaj, žrebuje sa v piatok o 15.00 h.