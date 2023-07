VEDOMOSTNÝ KVÍZ: Čo vieš o inováciách, ktoré zmenili svet? Trúfneš si na plný počet bodov?

Vysvetlenie

V roku 1968 Ivan Sutherland a jeho študent Bob Sproull vytvorili prvý „VR head set“, ktorý nazvali Damoklov meč. Bol to veľký výstroj, ktorý bol príliš ťažký na to, aby ho každý používateľ mohol pohodlne nosiť na hlave. Bol zavesený na strope a používateľ musel byť k zariadeniu pripútaný. Tento vynález sa však považuje za prvé VR zariadene na svete. Slovenská sporiteľňa priniesla spolu so startupom Gametherapy zábavnú aplikáciu s terapeutickými technikami aj pre ľudí, ktorí nemajú headset pre virtuálnu realitu. Funguje to jednoducho, stačí na to smartfón s Androidom a špeciálny cardboard, do ktorého si človek vloží mobil. Cardboardy potrebné na boj so strachom cez virtuálnu realitu Slovenská sporiteľňa zadarmo rozdávala na najväčšom letnom festivale Pohoda. Hru si mohli návštevníci festivalu vyskúšať aj cez headset na virtuálnu realitu priamo v zóne Slovenskej sporiteľne. Skúsiť si ju môžeš aj ty kedykoľvek a kdekoľvek s vlastným cardboardom či virtuálnym headsetom. Hru nájdeš TU