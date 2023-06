Slovenský barber Martin: V kresle mi sedeli ľudia, ktorí pracovali so Snoop Doggom či s Travisom Scottom, vždy ma to inšpiruje

Elite Barber je dnes otvorený v mestách po celom Slovenku. Martin odišiel do Amsterdamu, kde sa za rok stihol vypracovať na kreatívneho riaditeľa známej barber značky.

Martin Miškolci budoval svoj biznis už od strednej školy, kamarátov a známych strihal v kúpeľni aj v garáži. Neskôr dostal možnosť strihať u kamarátky v kaderníckom salóne. So svojou prácou sa s ľuďmi delil na Instagrame a hneď sa mu začali hrnúť zákazky. V tom čase študoval na Obchodnej akadémii v Trenčíne, v práci však trávil viac času ako v škole. Rozhodol sa, že z tejto školy odíde a začne študovať kaderníctvo.

S rozbehom Elite Barberu mu pomáhal brat, ktorý je doteraz dôležitou súčasťou značky. Okrem barbershopov neskôr založili aj akadémiu Elite Barber Academy. „Vieš, nemal som predstavu, že budem 20 rokov stále len strihať, chcel som náš brand posunúť na vyšší level. Prevádzka v Trenčíne je dvojposchodová, mali sme výhodu, že sme nemuseli hľadať ďalší priestor. Nakoniec sa nám ako prvej firme na Slovensku podarilo vybaviť oprávnenie na vydávanie akreditovaných certifikátov schválených ministerstvom školstva,“ hovorí pre Refresher Martin Miškolci.

Momentálne žije v Amsterdame, kde sa stihol za rok vypracovať na pozíciu kreatívneho riaditeľa významnej barberskej značky Menspire. V článku sa dočítaš, aké boli jeho začiatky, či sa v prvých rokoch dokázal ako barber uživiť, no aj to, ako sa mu dnes žije a pracuje v Amsterdame.

Zdroj: Archív: Elite Barber

Založil si salón ešte v čase, keď barbering nebol taký trend. Kde vznikla prvotná myšlienka?

Venujem sa tomu už sedem rokov, prvý salón som otvoril ako 18-ročný. Vtedy, ako hovoríš, nebol barbering takým trendom, ako je to teraz. Keď som začínal, bolo to ešte v plienkach. Na Slovensku sa otvárali prvé salóny, nejaké pánske holičstvá, samozrejme, boli, ale neboli to značky. Môj vzor bol Čech Laky Royal Cut, on mal vtedy „boom“ a kraľoval domácej barber scéne.



V podstate sa to začalo ako hobby. Strihal som zo srandy kamarátov všade, kde sa dalo, v záhrade aj v skateparku. Strihal som kamaráta prvýkrát a nedopadlo to vôbec zle. Na základe toho sa mi ostatní „chalani“ zverili o pár dní tiež. Proste to bol „freestyle“ v kúpeľni aj v garáži. Ale vtedy to bolo čisto o zábave, to sa, samozrejme, nedalo považovať za barbering.



Kedy ti došlo, že by to mohlo fungovať?

Založil som si zo srandy stránku na Instagrame, kam som pridával fotky svojich výtvorov. Začalo sa mi ozývať veľa ľudí, hlavne z môjho okolia. Býval som s bratom, robil som to u nás v kúpeľni. Samozrejme, v tom byte to začalo narúšať naše súkromie, pretože tam stále niekto chodil. Brat mi vtedy povedal, že buď mám s tým skončiť, alebo si mám nájsť nejaké miesto na strihanie.