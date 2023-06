Potrebuješ nový mobil? Za repasovaný iPhone so 100 % kapacitou batérie dáš o desiatky eur menej

Swappie predstavuje nový rad Premium Series a ponúka repasované iPhony v stave nových zariadení.

Potrebuješ iPhone a nevieš sa rozhodnúť, či kúpiť radšej nový alebo použitý? Podobnú dilemu prežíva veľké množstvo ľudí. Oba varianty totiž majú svoje pre a proti. Pri použitom telefóne musíš obvykle počítať s istými známkami opotrebovania a za nový zas zaplatíš o dosť viac peňazí. Swappie však prišlo s riešením. Do svojej ponuky pridalo kategóriu Premium Series, ktorá kombinuje obe výhody. Telefóny majú vlastnosti nových kúskov a zároveň majú výhodnejšiu cenu.

Za iPhone v perfektnom stave zaplatíš nižšiu cenu

Nový rad Premium ponúka plne funkčné zariadenie bez akýchkoľvek estetických nedokonalostí a so 100 % kapacitou batérie. Na všetky telefóny od Swappie vrátane tých prémiových sa navyše vzťahuje ročná záruka.

Zároveň získaš možnosť spätného odkúpenia. Keď budeš chcieť novší model, Swappie ti ten starý ohodnotí a následne si zaň vyberieš iný alebo si dáš vyplatiť hotovosť. A budeš mať z čoho vyberať. Rad Premium obsahuje staršie rady iPhonov a aj novšie modely. Napríklad iPhone 14 Plus 128 GB s novou batériou a bez škrabancov si môžeš kúpiť za 1009 eur.

K rozhodnutiu vytvoriť kategóriu s prémiovými produktmi viedli Swappie výsledky prieskumu, ktorý pre firmu vykonala výskumná agentúra Kantar. Ten odhalil dôvody, prečo si niektorí ľudia stále kupujú nový smartfón namiesto repasovaného. Viac ako tretina spotrebiteľov (33 %) uviedla ako dôvod stav batérie, ďalej funkčnú kvalitu nového telefónu (42 %) a absenciu známok opotrebovania (26 %). Práve tieto prekážky sa snaží séria Premium odstrániť a riešiť tak aj dieru na trhu.

Šetrnejšie k prírode

Rad Premium Series je navyše lepšou voľbou s ohľadom na planétu. Produkuje iba zlomok elektronického odpadu oproti tomu, ktorý vznikne pri výrobe nových smartfónov. Uhlíková stopa Premium Series vytvára o 78 % menej emisií ako nový smartfón. Vďaka tomu môžeš vlastniť bezchybnú technológiu a vyhnúť sa obrovskému množstvu odpadu, ktorý vzniká pri výrobe nových telefónov.

Výroba nových smartfónov vyprodukuje viac ako 100 miliónov ton CO₂ za rok. Až 95 % emisií sa uvoľňuje počas výroby, ťažby surovín, prepravy a prvého roku životnosti smartfónu. Elektroodpad je zároveň aj najrýchlejšie rastúca forma odpadu na planéte.

Zdroj: Unsplash/Daniel Romero

Táto novinka by mala presvedčiť tých zákazníkov, ktorí by sa k repasovanej elektronike priklonili iba v prípade, že má perfektný estetický stav a batériu s plnou kapacitou. „Premium Series predstavuje o triedu vyššiu novinku, ktorá náročným spotrebiteľom uľahčí začlenenie princípov cirkulárnej ekonomiky do ich každodenného života. Repasovanú elektroniku sme tak urobili o niečo dostupnejšou,“ komentuje Casper Andersen, Premium Series Lead v spoločnosti Swappie.

Záruka kvalitného repasovaného telefónu

Swappie repasuje telefóny na vlastných pracoviskách v Európe. Dokáže tak zaistiť dodržiavanie štandardizovaných postupov vo všetkých fázach výroby, čo zaručuje vznik vysokokvalitných a funkčných výrobkov. Navyše má výhodu vlastného dodávateľského reťazca a ponúka služby, akou je záruka na tovar a možnosť jeho vrátenia. „Smartfóny nemajú dátum spotreby a my dúfame, že pridanie radu Premium k nášmu obľúbenému produktovému radu pomôže ešte väčšiemu počtu spotrebiteľov, aby sa pri nákupe repasovaného iPhonu cítili rovnako pohodlne ako pri nákupe ojazdeného automobilu,“ hovorí spoluzakladateľ spoločnosti Swappie Sami Marttinen.

Repasovaný iPhone so stopercentnou kapacitou batérie a s dokonalým estetickým aj technologickým stavom môžeš kúpiť už teraz na webe Swappie. Trieda Premium sa vzťahuje na všetky modely, ale počet výrobkov v rade je obmedzený, takže s nákupom neváhaj, nech si tvoj vysnívaný model nekúpi niekto pred tebou.