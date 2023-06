Skladuješ mlieko vo dverách chladničky? Toto je dôvod, prečo by si to nemal robiť a mlieko vydrží čerstvé

Otázku ako správne skladovať mlieko, otvorila farmárka Ceri Cryer v BBC Breakfast, kde na divákov apelovalo, aby skladovali mlieko správne a tak predĺžili jeho trvanlivosť.

Skladovanie mlieka vo dverách chladničky väčšina z nás berie ako samozrejmosť a dokonca tomu napovedá aj ich samotný dizajn, nakoľko krabica mlieka do nich presne pasuje. Podľa odborníkov však mlieko do dverí nepatrí a mali by sme ho skladovať hlbšie vo vnútri chladničky, kde je nižšia teplota. Píše portál dailymail.co.uk

Mlieko by sme nemali skladovať vo dverách chladničky. Zdroj: Pexels/Polina Tankilevitch

Otázku ako správne skladovať mlieko, otvorila farmárka Ceri Cryer v BBC Breakfast, kde na divákov apelovala, aby mlieko odkladali do hlavnej časti chladničky vzadu a nie do jej dverí, čo je jej najteplejšia časť. Niektorí diváci však nesúhlasili a poukazovali najmä na to, že fľaše na mlieko sú často príliš veľké na to, aby sa dali postaviť na poličku v chladničke, a ak sa uložia naležato, pravdepodobne vytečú.

Farmárke dali za pravdu aj vedci, ktorí potvrdili, že syr, jogurty a iné mliečne výrobky by sa tiež mali uchovávať hlbšie v chladničke. „Mlieko je komodita podliehajúca skaze. Takže jeho správne skladovanie a teplota, pri ktorej ho skladujete v chladničke, ovplyvňuje jeho trvanlivosť,“ povedal pre portál doktor Christian Reynolds z University of London.