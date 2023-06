Jana, Ivan a Multipla: Slovenský pár cestuje na najškaredšom aute sveta. Netreba čakať na dokonalé auto, zhodujú sa (Rozhovor)

Z najškaredšieho auta na svete Fiat Multipla urobili expedičné vozidlo. Škaredé káčatko po ázijskom road tripe teraz čaká Južná Amerika.

„Kúpili sme ho pred rokom a pol za 1 200 eur. Už vtedy to bolo za Multiplu veľa peňazí, no dnes by vyšla asi na 2 000,“ povie Ivan a naštrbí predstavu, že na autoturistiku je potrebná drahá dodávka či karavan. Auto, ktoré si zadovážil a prerobil so snúbenicou Janou, nemožno prehliadnuť. Veď kto už videl expedičný Fiat Multipla?

Vlajky precestovaných krajín na bordovej metalýze, matrac namiesto vyňatých zadných sedačiek, strešný stan, chladnička pod sedadlom spolujazdca, offroadové pneumatiky či svietiaca kačka na kapote na prvý pohľad nasvedčujú, že nejde o obyčajné auto. Majitelia najškaredšieho auta na svete ho už prevetrali počas road tripu na Kaukaze a finišujú s prípravami na expedíciu do Južnej Ameriky.

Priznajte sa, komu z vás napadlo zadovážiť si Multiplu a ísť s ňou cestovať?

Jana: Zadovážiť si najškaredšie auto na svete bol Ivanov nápad. Vybral si ju preto, že sa do nej zmestí veľa batožiny. Začať s ňou cestovať napadlo pre zmenu mne. Zhodli sme sa na tom, že chceme ísť do Kirgizska.

Čiže najprv ste kúpili vysnívané auto a až potom prišiel cestovateľský zámer?

Ivan: Áno. Auto sme kupovali z recesie, asi u jediného fanúšika Multiply v Česku. Hľadali sme ho približne pol roka, a keď sme oslovili majiteľa cez Bazoš, už mal troch záujemcov. Hneď na druhý deň som teda auto šiel zobrať na otočku. Malo najazdených 255 000 kilometrov a bolo vo výnimočne dobrom stave. Malo vymenené rozvody aj tlmiče a polovica podvozku bola takmer nová.

Aj preto stálo netradične veľa, 1 200 a nie 500 eur. Multipiel je na trhu už hrozne málo, keďže sú fakt lacné. Istý čas stáli katalyzátory do auta viac ako celé auto. Mnoho Multipiel skončilo aj na šrotovisku.

Zdroj: archív respondenta

Potrebovali ste vôbec nové auto?

Ivan: Ani nie. Recesia však prirodzene vyústila do potreby. Multiplu sme kupovali ako srandovné auto, pri ktorom ti je jedno, čo s ním bude. Až neskôr sme sa doň, a to nerád priznávam, zaľúbili.

Auto ste si na expedičný špeciál prerobili svojpomocne pod bratislavskými mostami. Postupovali ste podľa návodov alebo intuície?

Jana: Pozerali sme veľmi veľa návodov, hoci tých špecifických na úpravu Multiply veľa nie je. Princípy sú však rovnaké pri všetkých autách. S niektorými vecami nám pomohol kamarát a aj môj otec. Vedeli sme, že chceme priestor na spanie, úložný priestor a kuchynku. Jediný problém bol, že dizajn Multiply je krivý.

Ivan: Je aj hrozne krátka. Má len štyri metre, pričom ja meriam 190 centimetrov. Jana je relatívne nízka, no museli sme nájsť riešenie, ako sa tam zmestím aj ja bez toho, aby som si musel odrezať nohy. Vyriešili sme to jednoducho, sklopili sme strednú sedačku vpredu a dali na ňu kúsok matraca.

Koľko ľudí sa vo vašom aute vyspí?

Jana: Štyria. Už sme to aj skúsili. S Ivanom sme spali v aute a v strešnom stane zas sestra s neterou. Na ceste spíme väčšinou v aute. Ak však máme viac času alebo sme v prírode, tak si rozložíme stan. Meria 125 na šírku a 220 centimetrov na dĺžku.

Ivan: V Bratislave by sme mohli Multiplu prenajímať ako pohodlný dvojizbový apartmán. (smiech)

Aké sú najčastejšie reakcie ľudí, ktorí vidia vaše auto prvýkrát?

Jana: Mnoho ich povie, že je škaredé, no dodá, že aj praktické. Stretli sme sa aj s tým, že sme ľudí inšpirovali vyraziť na cestu a nečakať na dokonale prerobené auto.

Ivan: Prekvapivo veľa ľudí nám povedalo, že Multiplu vždy chceli, no hanbili sa. Často ju chcú aj kúpiť. So žiadnym iným autom sa mi to nestalo.

Poznáte aj iné expedičné Multiply?

Ivan: Odkedy máme Multiplu, skontaktovali sme sa s inými „čudákmi“, čo tiež cestujú Multiplami. Jeden Čech s ňou dokonca šiel za polárny kruh.

Čo bola pri prerábke najväčšia výzva a koľko ste do nej investovali?

Jana: Čas. Tlačil nás Ivanov pracovný termín. Je fotograf a musel sa vrátiť nafotiť svadbu. Z cenového hľadiska bola najdrahšia lítiová autobatéria s kapacitou 100 Ah za 360 eur. Nabíjačka nás vyšla na 200 eur a pár stoviek stál aj stan. Do úpravy sme investovali asi toľko, čo stálo auto.

Čo vám v Multiple najviac chýba?

Jana: WC.

Ivan: Pohon 4x4. (smiech)

Na koľko peňazí vás vyšla celá dvojmesačná cesta?