Juraj je bodyguard: Začínal som ako fighter a vyhadzovač, pracovné ponuky som dostával aj v posilňovni (Rozhovor)

Služby osobnej ochrany mnohí klienti radšej suplujú esbéeskármi. Vyjde ich to lacnejšie. Iní bodyguardi pracujú pre jedného klienta dlhé roky a stanú sa priateľmi.

Holú hlavu, tvrdé údery a adrenalín z MMA klietky vymenil pred desiatimi rokmi ťažkotonážnik Juraj Struhár za sako, elegantný účes a vyberané spôsoby. Pre vek a kvôli perspektíve dlhodobého uplatnenia zanechal slušne sa vyvíjajúcu kariéru fightera a rozhodol sa pre biznis osobnej ochrany.

Cesta k sprevádzaniu úspešných, prestížnych aj celebritných klientov však nebola priamočiara. Trenčiansky bodyguard nám prezradil, ako sa vypracoval z diskotékového vyhadzovača, a naznačil aj, koľko si vie prácou zarobiť.

Na prvý pohľad sa veľmi nevymykáte zo stereotypnej predstavy o bodyguardoch. Kto je to vlastne bodyguard?

Človek, ktorý sa stará o bezpečie klienta, a to bez ohľadu na to, či pracuje sám alebo v tíme. Na Slovensku je pritom luxus už to, keď ste na klienta dvaja. Keď som na klienta sám, musím byť okrem bodyguarda aj osobný šofér, bezpečnostný manažér, „vybavovač“ a niekedy aj priateľ. Ku konfliktom dochádza skutočne výnimočne. Práca spočíva najmä v prevencii.

Vieme vôbec, koľko je na Slovensku bodyguardov?

Nie presne, no môže nás byť vyše stovky. Ľudia si pod pojmom bodyguard predstavujú rôzne veci. Keď má niekto kurz SBS, pištoľ za opaskom, dal sa potetovať a tvári sa nebezpečne, pre mňa ešte nie je bodyguard. Je to len niekto, kto sa ukazuje. Na Slovensku si klienti často radšej zaplatia troch-štyroch laikov ako jedného profesionála. Vyjde ich to lacnejšie. Tváriť sa dôležito je dnes veľká móda, no rýchlo rozoznám, ak niekto pôsobí amatérsky.

Ako?

Amatéri sú často napnutí, strnulí a nedýchajú uvoľnene. Ich hrôzostrašné pohľady síce budia hrôzu, ale kompletne pri nich strácajú periférne videnie, a teda aj prehľad. Ja na to idem naopak a snažím sa zjemňovať vystupovanie a nebudiť pozornosť. Nechcem, aby sa ma ľudia báli. Niekto si však, naopak, pocit, že vzbudzuje strach, užíva.

Ako je vaša práca finančne ohodnotená?

Je to veľmi individuálne.

Rozumiem. Ako však vyzerá škála odmien?

Niekto sa teší aj zo 100 eur na deň. Pri vyjednávaní o cene vždy záleží na tom, kto bude platiť cestu, stravu a ubytovanie. Bodyguard si určite dokáže slušne zarobiť. Musí sa však vedieť predať

Niekedy zarábajú vizuálne zaujímavejší ľudia viac ako nenápadný profesionál. Je doba ukazovania sa, marketingu a sociálnych sietí a veľa klientov cieli predovšetkým na vizuálnu prezentáciu. V prípade celebrít sú bodyguardi do veľkej miery reklama.

Zdroj: Archív Respondenta

Prítomnosť „nabúchaných“ chlapcov dokáže skutočne odradiť na prvý pohľad...

Áno, avšak niekedy to zbytočne vzbudzuje pozornosť okolia. Šesť dvojmetrových chlapov nasmeruje pozornosť na 65-kilového drobného klienta, ktorého by si na ulici inak nikto nevšimol. Klient, ktorý chce byť v bezpečí, staví na nenápadnosť.

Keď ste s klientom na verejnosti, udržiavate si fyzický odstup alebo idete bok po boku?Ani jedno. Kráčam mierne za ním. Na dosah ruky a tak ďaleko, aby som vedel zakročiť na všetky svetové strany. Niekedy ho musím predísť alebo, naopak, ak je v kontakte s médiami, ustúpiť.