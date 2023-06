Vyrába obuv pre všetky generácie. Dánska značka topánok oslavuje svoje výročie predstavením „Modernej rodiny“

Hodnoty dánskeho výrobcu topánok spočívajú v rodine, pohodlnosti a šetrnosti k planéte.

Pohodlné topánky, v ktorých kráčajú všetky generácie. Toto sú dánske hodnoty značky ECCO, ktorej obuv vynosí celá rodina, od detí hrajúcich futbal až po starých rodičov, ktorí ich nadšene podporujú. S nástupom novej éry ECCO a oslavou 60. výročia značka predstavila kampaň Moderná rodina, ktorá je malou ukážkou novej kolekcie, ktorú odhalia na jeseň 2023.

Od počiatkov v dánskom meste Bredebrom sa značka ECCO stala rodinným podnikom prinášajúcim originálne dizajny pre lepší život.

Topánky ECCO milujú všetky generácie. Zdroj: ECCO

„ECCO je rodinný podnik. To je to, čo ma zasiahlo, keď som sa pred takmer 30 rokmi pripojil k značke. Je to biznis, v ktorom sú ľudia vždy na prvom mieste. Myslím, že je to čiastočne naša dánskosť. Ako národ považujeme za prioritu dobrý život; nájsť životnú rovnováhu a byť s ľuďmi, ktorých milujeme, je pre nás dôležité. Oslavujeme rodinu a je dôležité, aby bola inkluzívna, aby sme sa všetci videli zastúpení. To je tiež veľmi dánske,“ hovorí generálny riaditeľ ECCO Panos Mytaros.

Hľadáš pohodlnú obuv?

ECCO sa rozhodlo osláviť 60. jubileum vydaním limitovanej edície dvoje ikonických topánok, tenisiek SOFT a sandálov COZMO. Štýl týchto produktov sa prepracoval s použitím revolučnej technológie priamo z laboratória ECCO, aby sa znížil nepriaznivý vplyv koženej manufaktúry na planétu a ty si si užil celodenné pohodlie obuvi.

Topánky ťa predsa nesú celý život. Tak prečo si nedopriať kvalitné a zároveň pohodlné? Zdroj: ECCO

Tenisky SOFT 60 majú ľahkú podrážku a sú vyrobené z ECCO Organic Dri-Tan nappa kože. Pokiaľ teda potrebuješ niečo, čo sa hodí ku každému outfitu, zvoľ si túto teniskovú klasiku v neutrálnych farbách.

K vode, na pláž či do mesta, tieto sandále budú tvojím skvelým spoločníkom na prechádzkach. Zdroj: ECCO

Potrebuješ letnú obuv, s ktorou môžeš ísť k moru, bazénom a len tak na prechádzky? Sandále COZMO 60 majú stielku potiahnutú kožou so špeciálnym anatomickým strihom pre prirodzený pocit a pohodlie.

O značke ECCO

ECCO je rodinný podnik, ktorý založili v roku 1963 dánski manželia Karl a Birte Toosbuyovci. Ich sen bol vybudovať si vlastnú fabriku na výrobu obuvi, čo sa im aj nakoniec podarilo, a tak je ECCO vo vlastníctve manželov doteraz. Hodnoty založené na rodine sú jadrom ambície tejto značky. „Moderná rodina“ je teda oslavou rodín tak, ako v nich skutočne žijeme, práve tu a práve teraz.