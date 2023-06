Prdiaca bomba, svietiaci prášok či olej na kurie oká: toto sú najbizarnejšie ponuky internetovej susedskej burzy

Vybrali sme tie najúsmevnejšie ponuky z facebookového Marketplaceu.

Susedská burza či lokálny „bazárik“ je úžasný spôsob, ako naložiť s vecami, ktoré už nepotrebuješ. Môžeš ich za výhodnú cenu posunúť niekomu, komu sa zídu, a uzavrieť tak obchod výhodný pre obe strany. Nielenže z toho niečo zarobíš a kupujúci ušetrí, „recyklovaním“ spoločne spravíte dobrý skutok aj pre našu planétu.

Burzy sú skvelým miestom nielen pre ľudí, ktorí si nedávno vytriedili pivnicu, ale aj pre kreatívcov či vynaliezavých obchodníkov. Šikovníci môžu vďaka nim ponúknuť svoje domáce výrobky celému regiónu, špekulanti zase inzerovať pofidérne produkty s ľubovoľnou maržou.

Keďže na burzách môže predávať naozaj hocikto, nájdeš na nich vskutku pozoruhodné inzeráty. Stačí si prelistovať ponuky na facebookovom Marketplace a hneď má človek jasno v tom, že sme národ obchodníkov a ešte k tomu aj so zmyslom pre humor. Medzi inzerátmi s označením „Na predaj“ nájdeš napríklad svietiaci prášok, tvarohové koláče, prdiacu bombu „s intenzívnym smradom“ či domáci olej na kurie oká, „ktorý pomohol mnohým“. No nekúp to.

Povinná výbava pre zabávačov

Ponuky niektorých slovenských predajcov by nepochybne obstáli aj na pulte magického obchodu Weaslyovské výmysly & vynálezy. Vynímať by sa na ňom mohol napríklad svietiaci prášok, ktorý ponúka inzerent zo Šale. Za výhodnú sumu 10 eur od neho dostaneš až 25 gramov „kvalitného svietiaceho, fosforeskujúceho pigmentu“.

Prášok je podľa opisu predajcu vhodný na rôzne účely a môžeš ho využiť či už samostatne, alebo primiešaním do akrylovej farby. Inzerát sľubuje, že „silná žiara prášku vydrží iba pár minút, viditeľné svetlo však dokáže vyžarovať až 12 hodín“.

Svietiaci prášok. Zdroj: Facebook/Marketplace

Ak po tomto čase prestane žiariť, nemusíš ho hneď vysypať do koša. Svietiace vlastnosti prášku je možné dobiť na slnku, ale aj zo svetla LED či UV žiarovky. Mimochodom, keď by si sa už rozhodol túto skvelú ponuku využiť, maj na pamäti, že predajca ponúka za 2 eurá aj kľúčenku a za 8 eur UV svetlo – nech už máš „žiarivú sadu“ kompletnú.