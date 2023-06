5 rád, ako najlepšie prekonať jarnú únavu

Jarná únava nie je mýtus. Aj počas tohto krásneho ročného obdobia môžeme pociťovať bolesti hlavy, nespavosť a hlavne nezvyčajnú únavu. Ako proti nej bojovať, prípadne ju poraziť?

Vonku svieti slnko a konečne sa dočkáme teplejších dní. Naše telo ale funguje zvláštne. Ráno nám robí problém vstať z postele, cez deň chýba energia aj na bežné pracovné úkony a v noci nie a nie zaspať. Teraz sme popísali známe príznaky jarnej únavy. Dá sa vôbec efektívne prekonať? Vyskúšajte overené vitamíny proti únave a ďalšie tipy.

Prejavy a dôvody jarnej únavy



Existuje množstvo štúdií, ktoré sa snažia vysvetliť tento fenomén. Zaujímavé je vysvetlenie, ktoré hovorí o tom, že v zimných mesiacoch máme o čosi menej aktívny životný štýl. Menej prirodzeného svetla a studené počasie však vystrieda oteplenie, čo je pre organizmus menší šok. Potrebuje preto určitý čas na to, aby sa zmenám prispôsobil. Aby sa telo vysporiadalo s vyššími teplotami, potrebuje obehový systém podstatne viac energie. Ešte pár dní dozadu na to nebolo zvyknuté, preto sa musí v tomto smere naštartovať. Cievy sa začnú rozširovať, aby regulovali teplo, čo býva spojené aj so znížením krvného tlaku.

Zdroj: Shutterstock/William.Visuals

Problémom môžu byť aj hormonálne zmeny spôsobené väčším množstvom slnečného svetla. Ubúda nám melatonínu, čo prináša problémy so spánkom. Serotonínu vylúčime viac, a keďže ide o hormón šťastia, netreba viac vysvetľovať. Ak k tomu pridáme zmenu času či pribúdanie alergénov vo vzduchu, regeneračná fáza spánku dostáva poriadne zabrať. A tu prichádzajú na rad lieky proti únave a vyčerpanosti.

Ako s únavou zatočiť?

Aj pri tomto probléme môžu pomôcť klasické zbrane, ktoré na únavu zaberajú aj v iných prípadoch. Dôležitá je strava, ktorú by sme mali odľahčiť. Trávenie po zimnom období nie je ešte na takej úrovni, aby zvládlo ťažké jedlá. Myslite na to, aby sa vám dostalo dostatok vlákniny, minerálov a vitamínov. Spomenúť môžeme horčík, schopný podporiť nervovú sústavu, či zinok a vitamíny C a D pre efektívnejšiu prácu imunitného systému.

Druhým tipom je dostatok pohybu na čerstvom vzduchu. Stačí 30 minútová prechádzka, počas ktorej vedome čerpáme energiu z prírody a slnka, a zmeny pocítime veľmi rýchlo. Ak k tomu zapojíme aj vytrvalostné športy, ktoré stimulujú krvný obeh, pozitívne sa to odzrkadlí na pracovnom či súkromnom výkone.

Spánok a kvalitný odpočinok sú pre náš život mimoriadne dôležité. Pri psychicky či fyzicky náročných zamestnaniach je na mieste nájsť si čas na rôzne dychové cvičenia či možno aj jógu. Ak si však nedoprajeme pravidelný, dostatočne hlboký a kľudný spánok, jarná únava len tak ľahko nezmizne. Aspoň cez víkend by sme si teda mali pospať minimálne 7 hodín.

Zdroj: Shutterstock/Dean Drobot

Štvrtý tip opäť súvisí so stravou, tentokrát ale ide o konkrétne jedlá, ktoré sú schopné naštartovať organizmus. Posilnite si imunitu ovsenými vločkami, ktoré môžu byť v kombinácii s ovocím či jogurtom skvelým tipom na raňajky. Asi nie je prekvapením, že do nášho zoznamu sa dostala aj mimoriadne zdravá hliva ustricová, ako výrazný zdroj glukánu - zohráva úlohu pri ničení škodlivých buniek a zbavovaní stresu či zlej nálady. A čo tak zázvor pre boj s únavou či rukola s vysokým obsahom vitamínu C?

Kvalitné doplnky stravy proti únave

Na záver tipov, čo na únavu, sme si nechali doplnky stravy na doplnenie energie. Tie priaznivo pôsobia ako prevencia pred fyzickým a psychickým vyčerpaním. Majú pozitívny vplyv na zvýšenie energie, podporu koncentrácie a pamäti. Zohnať ich môžete napríklad v podobe tyčiniek či tabliet. Športovci môžu siahnuť po iontových nápojoch pre zlepšenie vytrvalosti či výkonnosti.