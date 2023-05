Nestarnúci dizajn a jedinečné pohodlie: Závesné kreslá si pýtajú čoraz viac pozornosti

Hojdacie kreslá sa v posledných rokoch stali obľúbeným doplnkom nielen v záhradách a na terasách, ale aj v interiéroch. Toto pohodlné a štýlové posedenie prinesie do každého priestoru šarm a takisto ponúkne dokonalý relax.

Zdroj: Freepik

Vo svete dizajnu sa nové trendy závesných kresiel objavujú neustále, no niet nad starú dobrú klasiku, ktorou je záhradné kreslo pripomínajúce vajíčko.

Hojdacie kreslo nielen do záhrady



Tieto modely sú vyrobené z materiálov, ako je umelý ratan. Materiál kreslu dodáva prirodzený vzhľad, no zároveň je odolný voči poveternostným vplyvom a ľahko sa udržiava. Jeho kúpou tak získate doplnok, ktorý vám bude slúžiť dlhé roky.

Ide o veľmi obľúbené modely, ktoré sú vďaka svojim čistým líniám síce na prvý pohľad jednoduché, no aj tak sa veľmi rýchlo stanú dominantou priestoru. Tieto multifunkčné hojdacie kreslá sú ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú maximalizovať svoj relax a komfort. Dostupné sú v rôznych farbách. Ich výhodou je aj to, že počas zimy môžu ostať v exteriéri, no v tomto prípade je potrebné prikryť ich plachtou a obmedziť ich používanie. Mnohí ľudia však kreslo na zimu presúvajú do interiéru, pretože nechcú prísť o komfort, na ktorý si už zvykli.

Na veľkosti záleží

Závesné kreslo ocenia aj ľudia žijúci v byte. Hoci sa väčšina modelov predáva so stojanom,

toto kreslo je možné zavesiť aj na strop. Priestor to zmení na nepoznanie a v byte vznikne pohodlný kútik na trávenie voľného času. Tento druh kresla poteší najmä deti, takže jeho umiestnenie do detskej izby tiež nie je zlým nápadom.



Pri výbere závesného kresla je potrebné brať do úvahy veľkosť priestoru, do ktorého ho chcete umiestniť. V menších interiéroch sa odporúča vyberať skôr kompaktné modely.

Zdroj: Freepik

V opačnom prípade by priestor mohol pôsobiť preplnene, keďže tieto jedinečné kreslá môžu byť aj poriadne veľké. Naopak, vo väčších priestoroch sa odporúča experimentovať s

veľkosťou a tvarmi a dopriať si naozaj luxusné posedenie.

Ak na svojej terase máte staré záhradné kreslo a rozmýšľate nad jeho výmenou, nastal ten správny čas. Dni totiž začínajú byť dlhšie a teplejšie, čo mnohých láka von.

Zbavte sa starého kresla, ktoré skôr špatí, ako skrášľuje vašu záhradu už niekoľko rokov, a vymeňte ho za vajíčko, ktoré vám bude závidieť každá návšteva. Všetky kreslá prichádzajú v balení s mäkkými vankúšmi, takže sa o svoje pohodlie báť naozaj nemusíte.