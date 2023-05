Erotické salóny a verejné domy na Slovensku: Toto je ich skutočná tvár a to, čo ponúkajú

Dvaja muži sa s nami anonymne podelili o zážitky z viacerých slovenských erotických salónov.

Rozlúčky so slobodou, bujará zábava a vzrušenie z neznámeho. Po celom Slovensku sú rôzne erotické salóny a verejné domy, ktoré ponúkajú zábavu pre dospelých. Sprostredkovanie prostitúcie pritom skrývajú za poskytovanie „relaxačno-zábavných služieb a striptízu, ktoré slúžia na príjemné rozptýlenie, pobavenie, potešenie a psychické aj duševné odreagovanie klientov“.

Aby sme zistili, ako to v takýchto verejných domoch funguje, kto ich služby využíva a čo všetko sú ochotné za odmenu pracovníčky v sexbiznise klientom spraviť, rozhodli sme sa porozprávať s dvoma mužmi, ktorí ich pravidelne navštevujú.

Na otázku, prečo to robia, odpovedali obaja takmer identicky: milujú pocit, že si môžu užiť s neznámymi ženami bez akýchkoľvek záväzkov a vynaloženého úsilia. V článku vzhľadom na ochranu súkromia respondentov neuvádzame ich skutočné mená.

Príď a vyber si

Podľa slov Dušana väčšina erotických salónov či „night clubov“, vyplývajúc už z názvu, otvára svoje brány okolo siedmej či ôsmej večer. Spravidla fungujú do piatej alebo štvrtej rána. V závislosti od toho, aký je deň, mení sa aj počet dievčat v klube. Cez týždeň ich tam býva menej než v piatok či cez víkend.

„Koľko dievčat je k dispozícii, závisí aj od veľkosti klubu. Menšie kluby môžu mať cez týždeň k dispozícii štyri dievčatá, cez víkend šesť. Pri väčších podnikoch, ktoré sú spravidla v okolí väčších miest, ich môže byť aj desať,“ prezradil pre Refresher Dušan.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Ilustračná fotografia: TASR/AP

Dušan tvrdí, že rovnako to býva aj s návštevníkmi verejných domov. Stalo sa mu už, že bol v takomto klube iba on sám s kamarátmi, ale aj to, že bol podnik úplne preplnený. „Najmä cez víkendy boli všetky dievčatá vyťažené a musel som počkať, kým dokončia svoju prácu s iným klientom,“ doplnil Dušan.

Vo verejnom dome to podľa jeho slov spočiatku funguje ako v normálnom bare. Prídeš, usadíš sa (prípadne zaplatíš symbolické vstupné, ktoré sa pohybuje do desať eur), objednáš si drink a čakáš, čo sa bude diať.