Oceníš slová alebo potrebuješ činy? Zisti, ktorý z 5 jazykov lásky je ten tvoj

Keď s partnerom hovoríte rovnakým jazykom lásky, nie je čo riešiť. Čo však v prípade, keď ich máte odlišné?

Uvaril si super večeru, no reakcia tvojej polovičky ťa nemilo prekvapila? Na vine nemuselo byť to, že si sa partnerovi netrafil do vkusu, ani nevhodné načasovanie. S veľkou pravdepodobnosťou ste si neporozumeli vo svojich jazykoch lásky. Zatiaľ čo tvojím jazykom sú skutky a služby, tvoj partner možno oveľa viac ocení fyzický dotyk či slová uistenia. Toto je totiž jazyk lásky, ktorý používa a rozumie mu.

Dr. Gary Chapman, autor teórie piatich jazykov lásky, tvrdí, že ľudia majú prirodzenú tendenciu prejavovať lásku spôsobom, akým ju sami radi prijímajú. Väčšie porozumenie a lepšia komunikácia sa dajú dosiahnuť len vtedy, ak začneme druhému prejavovať lásku spôsobom, ktorému rozumie. Táto teória bola prvý raz predstavená v roku 1992 v knihe Päť jazykov lásky. Kniha amerického spisovateľa, spíkra a poradcu sa takmer hneď stala bestsellerom.

Ako si vzájomne porozumieť?

Emocionálna reč dvoch ľudí sa môže líšiť, rovnako ako sa líšia napríklad angličtina a nemčina. Aj to je dôvodom, prečo máme vo vzťahu často pocit, že si nerozumieme. Kľúčom je lepšia komunikácia a otvorenosť. To, ako spolu páry komunikujú či ako trávia spoločný čas, zaujímalo aj Kofolu. Láska je totiž neodmysliteľnou súčasťou DNA tejto značky.

Zdroj: Pexels/SHVETS production

Z výskumu, ktorý Kofola robila v apríli 2023, jasne vyplýva, že čoraz viac párov si uvedomuje dôležitosť vzájomného porozumenia. Takmer 43 % opýtaných párov sa zhodlo, že príjemne strávený deň je taký, ktorý svojím programom naplní očakávania oboch partnerov. Viac ako 30 % párov uviedlo, že je dôležité vedieť sa porozprávať aj o vážnejších témach a vedieť si na to vyhradiť ten správny čas.

Každý z nás je iný a každý vzťah je jedinečný. To, čo nás všetkých spája, je túžba po láske. Tá sa vo vzťahu často vyskladá z malých, no dôverných gest.

„Maličkosti sú to, čo tvorí spokojnosť vo vzťahu. Dlhodobý vzťah je o práci – v zhone pracovných záležitostí či iných všedností dňa sa ľahko stane, že vzťah ide až na nejaké štvrté-piate miesto. Je dôležité vedome sa na vzťah sústrediť a snažiť sa robiť aj to málo, ale pravidelne – ísť spolu na výlet alebo nadviazať hlbšiu konverzáciu,“ radí psychoterapeutka Markéta Šetinová.

Na prejavy lásky však musíme jeden druhého dobre poznať a venovať si čas. Aj preto sa Kofola rozhodla pre iniciatívu Láskyplný piatoček. Stráv so svojou polovičkou viac času a starajte sa o vašu lásku tak, ako si zaslúži. Bez ohľadu na to, akým jazykom lásky hovoríme, spoločným chvíľam rozumieme všetci.

Poznáš ten pocit, ktorý zažiješ, keď sa po náročnom dni vrátiš domov k partnerovi, ktorý ti rozumie, chápe ťa a zareaguje presne tak, ako potrebuješ? Ako však zistíš, čo potrebuje tvoj partner? Pomôžu ti jazyky lásky.

1. Slová uistenia

„Dnes vyzeráš fakt dobre. V tých nových džínsoch máš sexy zadok. Neviem sa dočkať, keď ťa večer uvidím. Ďakujem, že si bol cez víkend so mnou.“ Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slová lásky či vďaky? Gary Chapman vysvetľuje, že už jedno Ľúbim ťa či Ďakujem dokážu naplniť nádrž lásky toho, komu ich venujeme. Ak tvoj partner používa slová uistenia ako svoj primárny jazyk, potom ho poteší milá SMS-ka, papierik s odkazom či krátky telefonát pred náročným stretnutím.

Kedy naposledy si partnera za niečo pochválil? Gary Chapman odporúča venovať si denne aspoň jeden kompliment.

Dôležitosť komplimentov zdôrazňuje aj Markéta Šetinová, ktorá ich považuje za prejavy záujmu a lásky: „Je dôležité skladať komplimenty, vedieť oceniť. Zo začiatku vzťahu je to automatické, ale postupom času na to často zabúdame. Poďme sa skrátka viac chváliť a oceňovať.“

Zdroj: Pexels/vjapratama

2. Pozornosť

„Vôbec ma nepočúvaš, stále pozeráš do mobilu, nikdy nie si doma...“ – znejú ti tieto slová povedome? Ak ti aj tvoj partner neustále vyčíta, že mu nevenuješ dostatok pozornosti, zrejme hovorí jazykom lásky, ktorého podstatou je plná pozornosť. Odlož mobil, vypni notebook a venuj sa partnerovi skutočne naplno. Tvoj partner sa bude cítiť milovaný, ak sa ho so záujmom opýtaš, ako sa počas dňa mal, a jeho odpoveď si pozorne vypočuješ.

Markéta Šetinová upozorňuje, že mnohé páry žijú vedľa seba, ale nie spolu. Na spoločne strávený čas by si však nemal zabúdať. Niekedy stačí tak málo: „Aj za spoločným varením môže byť dostatočne kvalitne strávený čas, dôležitý je opäť humor. Nikdy nejde o konkrétnu aktivitu, ale o našu blízkosť a napojenie.“ Vyrazte na prechádzku do lesa, zájdite na romantickú večeru alebo sa prihláste na lekcie tanca. Pýtaj sa, počúvaj, buď zvedavý.

3. Fyzický dotyk

Fyzický dotyk nemusí mať len sexuálny charakter, aby vyjadroval vzájomnú intimitu. Môže to byť masáž, letmý dotyk rúk, pohladenie po vlasoch či nežné objatie. Ak si niekedy zažil vzťah na diaľku, potom iste vieš, že fyzická blízkosť je nenahraditeľná. Aj Gary Chapman vo svojej knihe poukazuje na fakt, že bábätká, ktoré mali dostatok fyzického kontaktu s rodičmi či inými blízkymi osobami, mali v dospelosti zdravší emocionálny život než deti, ktorým chýbal dotyk.

Zdroj: Unsplash/Cassie Lopez

4. Prijímanie darov

Kytica kvetov, obľúbená čokoláda alebo lístky do kina. Gary Chapman vysvetľuje, že aj drobný darček je pre človeka hovoriaceho týmto jazykom silným prejavom lásky. Darček je totiž symbolom myšlienky. Ak partnerovi daruješ malú pozornosť, ukazuješ mu, že si naňho myslel. Darčeky sú akýmsi vizuálnym prejavom lásky, hovorí autor teórie. Nezáleží na jeho cene. Pre tvojho partnera má nevyčísliteľnú hodnotu aj kvet odtrhnutý v záhrade, ak je darovaný z lásky.

Nie je to len darček. Dôležitý je čas a námaha, ktoré si jeho výberu venoval.

5. Skutky služby

Pripadá ti vymenený olej v aute, umytý riad či teplá večera ako niečo celkom bežné? Možno ťa to prekvapí, no pre mnohých ľudí sú tieto skutky tým najsilnejším prejavom lásky. Ak chceš ukázať partnerovi, že ti na ňom skutočne záleží a miluješ ho, povedz mu to jeho jazykom lásky. Priprav mu do práce obed, natankuj auto alebo vymeň žiarovku, ktorá už tri dni bliká.

Či už s partnerom zdieľate jeden jazyk lásky, alebo hovoríte každý iným, jedno vás celkom iste spája. Vzájomná láska. Keď spolu budete otvorene komunikovať, zdieľať svoje pocity a predstavy, budete si rozumieť. Dôležité je, aby ste nezabúdali na to najcennejšie. Spoločne strávený čas. Stráviť ho môžete na prechádzke, na koncerte alebo doma s pohárom vychladenej kofoly. Užite si Láskyplný piatoček každý jeden deň.

Ak sa rozhodneš tento rok pridať k iniciatíve Láskyplný piatoček, nezabudni váš spoločný deň aj zaznamenať. Na svojom instagramovom poste označ profil Kofoly a pridaj #laskyplnypiatocek a #kofola. So svojou polovičkou tak pomôžeš vyzvať ďalších ľudí na oslavu lásky a šíriť tak peknú myšlienku.