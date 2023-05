Na druhú sériu Wednesday si Slováci budú musieť počkať. Štrajk holywoodskych scenáristov môže ovplyvniť aj iné seriály

Hollywood štrajkuje. Ako to pocítia diváci a ktoré seriály sa omeškajú?

Od 2. mája 2023 trvá štrajk scenáristov v Hollywoode. Členovia scenáristických odborov v Hollywoode pod názvom WGA (Writers Guild of America) sa na 99 % zhodli, že za súčasných pracovných podmienok nemôžu ďalej pokračovať, a vyhlásili štrajk.

Hollywoodski producenti sa so zástupcami scenáristov už dlho nevedeli dohodnúť. Ako to ovplyvní seriály a filmy v príprave? Napríklad 2. sériu Rings of Power musia jej tvorcovia dokončiť bez prítomnosti scenáristov a tvorcov (showrunnerov) na nakrúcaní.

Do konca nakrúcania druhej série pritom ostáva 19 dní, počas ktorých nemôžu herci ani režiséri konzultovať s tvorcami a so scenáristami vôbec nič. Je možné, že štrajk negatívne ovplyvní aj kvalitu 2. série House of the Dragon, ktorú práve natáčajú takisto bez scenáristov.

Do odvolania nebudú vysielať ani väčšinu nočných show (Jimmy Fallon, Stephen Colbert...). Scenáristi týchto zábavných relácií totiž vytvárajú ich obsah podľa aktuálneho diania v USA a vo svete, takže moderátori nebudú mať s čím pracovať.

Seriály: ktoré budú pre štrajk pravdepodobne meškať:

Big Mouth (Netflix)

Abbott Elementary (Disney+)

Cobra Kai (Netflix)

Wednesday (Netflix)

Yellowjackets (Showtime)

Naposledy bol takýto štrajk v Hollywoode na prelome rokov 2007 a 2008 a trval približne tri mesiace. Spôsobil obrovské škody v zábavnom priemysle, pričom to pocítili aj diváci. Príkladom je nekvalitný scénár, dialógy a príbeh v niektorých častiach snímky James Bond: Quantum of Solace. Priznal to aj samotný herec Daniel Craig v hlavnej role Jamesa Bonda.

Scenáristi neboli počas nakrúcania k dispozícii a tvorcovia s nimi nemohli konzultovať žiadne príbehové a dialógové zmeny. Aké následky bude mať súčasný štrajk, ako dlho potrvá a nakoľko to pocítia diváci, zatiaľ nevieme.

Štrajk vznikol najmä pre to, že štúdiá a producenti odmietajú scenáristom zvýšiť plat a lepšie ich kompenzovať za ich prácu pre streamingové služby. Scenáristi tiež požadujú, aby producenti nevyužívali umelú inteligenciu pri tvorbe scenárov a aby im tam AI „nekradla prácu“. Viac sa o ich požiadavkách a aktuálnej situácii dočítaš tu.