Chuck Norris príde na Slovensko. Bude špeciálnym hosťom na letnom festivale

Hviezda akčných filmov a seriálu Walker, Texas Ranger príde o pár mesiacov do Žiliny.

Americký herec Chuck Norris príde na Slovensko. Bude špeciálnym hosťom na festivale Orion v Žiline, ktorý sa uskutoční od 30. júna do 2. júla. Informoval o tom na Facebooku a povedal, že sa teší na všetkých návštevníkov.

Osemdesiattriročný Norris sa stal hviezdou akčných trilerov sedemdesiatych, osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. Jeho druhým celovečerným filmom bola snímka Bruca Leeho Return of the Dragon (1972). Herca však môžeš poznať aj zo seriálu Walker, Texas Ranger, ktorý na televízie obrazovky dorazil v roku 1993.



Naposledy si Norris zahral pred vyše desiatimi rokmi v akčnom filme The Expendables 2 po boku ďalších známych svalovcov. Stvárnil tam kolegu Sylvestera Stallonea, Jasona Stathama, Dolpha Lundgrena či Jeta Liho.



Festival Orion bude mať premiéru a zatiaľ nie je známe, čo bude Norris na festivale robiť a či bude súčasťou nejakého vystúpenia. Festival láka menami ako Alphaville, Kabát, Habera a Team, Safri Duo, Olympic, XIndl X alebo Wanastowi Vjecy. Ďalej vystúpia Richard Müller, raper Majk Spirit, speváčka Ewa Farna či DJ EKG.