FOTO: Architekti pretvorili apartmán v Bratislave. Pozri si obrovskú knižnicu, drevené parkety a pôvodný nábytok

„V byte sme sa o ‚moderné retro‘ až tak nesnažili, vyšlo to celkom prirodzene zo zámeru zachovať pôvodný charakter bytu,“ hovorí architekt Andrej Olah.

Architekti štúdia GRAU vytvorili v byte otvorený priestor, ktorého dominantou je predeľujúca stena z obrovskej knižnice, veľké zasúvacie dvere a jedálenský stôl. Retro apartmán s moderným nádychom sa môže pochváliť aj pôvodným nábytkom či zrepasovanými mohutnými oknami. Architekti ho navrhli pre bezdetný pár, ktorý veľmi rád číta hlavne fantasy a hrá veľa spoločenských hier.

„Interiér mal byť jednoduchý, ale súčasný a hlavne funkčný. V byte sme zachovali pôvodné drevené parkety a podlahy z terazza (podlaha imitujúca kameň – pozn. red.), ako aj všetky okná a dvere. Pôvodné materiály a prvky boli doplnené nábytkom na mieru v neutrálnej farebnosti, s modrým akcentom v podobe kuchynskej linky a iných prvkov,“ približuje pre Refresher architekt Andrej Olah.

Byt sa nachádza na Šoltésovej ulici v tehlovom bytovom dome z roku 1928, ktorý navrhlo architektonické duo Klimeš a Merganc. Čo sa týka dispozície, tá sa pri rekonštrukcii výrazne nezmenila. Z kuchyne sa stala spálňa, z otvoreného priestoru vznikla tak kuchyňa s obývačkou, ktorú možno využiť aj ako hosťovskú izbu. Obe miestnosti disponujú dostatkom denného svetla aj vďaka rozmerným oknám orientovaným do ulice a nie do vnútrobloku.

Dominantou je veľké knižnica. Zdroj: Archív : GRAU/Matej Hakár

Namiesto steny knižnica

Dominantným prvkom interiéru je veľká knižnica, ktorá pôsobí ako oddeľujúca stena. V interiéri štúdio využilo viacero pôvodných prvkov zariadenia, ako stoličky, kreslo, skrinka na topánky či svietidlá. Medzi zaujímavosti taktiež patrí pôvodné okno svetlíka (architektonický prvok určený na presvetlenie priesotru – pozn. red.), využité v kúpeľni ako zrkadlo.

Hlavné jadro bytu tvorí kuchyňa s veľkým jedálenským stolom, ktorá má slúžiť na spoločenský život, návštevy kamarátov či hranie spoločenských hier. S obývacou izbou ju prepájajú dvojkrídlové posuvné dvere. Priestor má multifunkčný charakter aj vďaka divánu, ktorý sa nachádza v miestnosti oproti kuchyni.

„V zásade nám klienti pri návrhu dôverovali a nechali voľné ruky, spoločne sme však došli k tomu, že nechceme robiť veľké zmeny dispozície bytu, ale naopak, chceme zachovať jeho pôvodný charakter,“ dopĺňa architekt.

Interiér je jasne definovaný nábytkom, ktorý je vizuálne zaujímavý aj sám osebe. V apartmáne prevládajú neutrálne farby. Farba stien je biela, parkety sú z dubového svetlého dreva a túto jemnosť rozbíja modrá farba, ktorá však podčiarkuje celý interiér. Oceľovomodrá je kuchyňa, spálňový aj kúpeľňový nábytok. Pôvodnú retro atmosféru pomáhajú zachovávať kastlové okná, drevené parkety aj terazzo dlažba.

Modrý nábytok je zaujímavý sám o sebe. Zdroj: Archív : GRAU/Matej Hakár

Staromestský šarm

„V byte sme sa o ‚moderné retro‘ až tak nesnažili, vyšlo to celkom prirodzene zo zámeru zachovať pôvodný charakter bytu, plus mali majitelia niekoľko prvkov staršieho nábytku, ktoré chceli ponechať. My sme potom hľadali spôsob prepojenia v nových prvkoch,“ tvrdí Andrej Olah.

Hlavným zámerom architektov bolo zachovanie staromestského šarmu, zároveň kládli dôraz na dennú zónu bytu a jej multifunkčnosť. Pomocou posuvných dvojkrídlových dverí predelili kuchyňu od obývačky a vytvorili tak dve samostatné zóny. Sedačka v obývacej časti je pretransformovaná do divána, ktorý tak môže slúžiť aj ako posteľ pre hostí.

Realizáciu architekt opisuje ako časovo náročnú, keďže išlo o byt z dvadsiatych rokov v pôvodnom stave. Bolo teda nevyhnutné vymeniť všetky rozvody či omietky. „Vydali sme sa cestou repasovania pôvodných okien, aby sme čo najviac zachovali pôvodný charakter. To sa ukázalo časovo a technicky náročnejšie, ako sme predpokladali. Celková rekonštrukcia aj preto trvala takmer trištvrte roka,“ dodáva Olah.