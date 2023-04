Zadné dvierka: 18. apríla je deň análneho sexu. Dáta ukazujú, že si ho dopraje stále viac ľudí, baví mužov aj ženy

Záujem o análny sex podľa rôznych prieskumov stúpa. Stále viac ľudí túži experimentovať. Táto praktika má dokonca aj svoj vlastný sviatok.

Aj análny sex má svoj medzinárodný deň. Pripadá na 18. apríla a pôvodne vznikol ako protipól k sviatku svätého Valentína. Vymyslel ho komediant Jim Jeffries, ktorý v jednom zo svojich vtipov povedal, že muži by mali mať aj taký sviatok, ktorý od nich nevyžaduje míňanie peňazí.

Jeffries asi zabudol, že aj ženy si môžu análny sex užívať. Máme na to dokonca aj dáta.

Tabuizovaný, ale obľúbený

Podľa prieskumu podcastu Bad Girls Bible viac ako 63 % žien zo vzorky 1 260 respondentiek análny sex miluje, dokonca 1 zo 4 žien ho považuje za rovnako príjemný ako vaginálnu penetráciu. Mnohé z respondentiek bavia aj iné spôsoby stimulovania análu, napríklad prstami (57,4 %), erotickými pomôckami (38 %) alebo jazykom (37,7 %).

Väčšina žien (takmer 78 %) však má aspoň jednu negatívnu skúsenosť s análom, zvyčajne bola dôvodom nepríjemná bolesť. Za bolestivý označili najmä svoj prvý análny sex. Bolesť je však rozdeľujúca téma: pre 15,8 % žien bola totiž aj zdrojom slasti. Ani v oblasti orgazmu nie je análny sex výhrou: len polovica žien ho totiž takýmto spôsobom dosiahla.

Análny sex sa rozhodli preskúmať aj vedci z Indiana University a For Goodness Sake, ktorí zisťovali, aké techniky týkajúce sa konečníka ženy uprednostňujú. Zo štúdie, do ktorej sa zapojilo 4 270 žien z celého sveta, vyplýva, že 40 % žien má radšej, keď sa ich partner dotýka v oblasti ritného otvoru, dráždi ho, ale nevstupuje dovnútra. 35 % žien svojho partnera pokojne pustí do konečníka, ale iba prstom či inou menšou pomôckou. Prienik do konečníka súčasne s vaginálnou penetráciou alebo dráždením klitorisu považuje za príjemné 40 % žien.

Celkovo stúpa aj počet ľudí, ktorí dajú análnemu sexu šancu. Profesorka Melissa Kang z univerzity v Sydney pre The Conversation píše, že štvrtina mužov a pätina žien v Austrálii má s análom skúsenosť. Národné prieskumy zo Spojených štátov či Spojeného kráľovstva priniesli podobné výsledky (v USA sa číslo ťahá už k 50 %). Všetky tri krajiny zaznamenali nárast oproti prieskumom spred desiatich rokov.

Popularita rastie natoľko, že lekári a lekárky v Británii bijú na poplach. Pribúda totiž žien so zraneniami a ochoreniami v dôsledku neopatrného análneho sexu. Okrem sexuálne prenosných infekcií trpia krvácaním či inkontinenciou, informuje britský Guardian. Experti svorne radia dbať na ochranu a bezpečie.

Spolu so sexkoučkou Gaiou sme pre teba zhrnuli všetko, čo o análnom sexe potrebuješ vedieť, v tomto článku.