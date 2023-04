Na tlačovke Fight Night Challenge lietali urážky, strkanice, ale aj bizarné stávky. Zápasníkov museli oddeľovať ochrankári

Zraneného Barona nahradí fighter, ktorý mal v minulosti nacistické tetovanie.

V poradí štvrtý turnaj organizácie Fight Night Challenge (FNC) sa pomaly blíži a jeho účastníci sa v stredu 12. apríla stretli na tlačovej konferencii v priestoroch Konn Food Baru v bratislavských Nivách, kde niektorí z nich okrem otázok novinárov čelili aj štipľavým trash talkom či vyostreným staredownom.

Vo viacerých situáciách sa napätá atmosféra dala krájať a my sme pri tom nemohli chýbať. Promotéri na tlačovke odprezentovali fanúšikom atraktívne zápasy, ktoré si diváci budú môcť vychutnať 13. mája počas turnaja, kde sa predstavia Attila Végh, Rytmus, Monika Haklová či z prostredia MMA známy Karol Ryšavý alebo Marek Bartl.

V pôvodnom rozpise zápasov nastala jedna významnejšia zmena, ktorú organizácia odhalila práve na tlačovke. Do súboja proti Adamovi Bergerovi, ktorý je známy ako influencer Bergino, kvôli zraneniu nenastúpi exfarmár Imrich „Baron“ Štefaník. Jeho nástupcom je výrazné meno z domácej MMA scény, ktorým je Radek „Ruchy“ Roušal. Šampión organizácie DFN bude rozhodne pre Bergera odlišným súperom.

Bergi na tlačovke uviedol, že on si kvôli novému súperovi nijako neprepol hlavu. „Jediná prepnutá hlava bol Baron, ktorý našťastie išiel do p**e odtiaľto. Rado je legit fighter a profík. Barón je len postavička. On nikdy nenacíti box,“ odvetil Berger na otázku Refresheru.

Staredown Adama Bergera a Radeka Roušala.

„Je to tvrdý fighter, zápas s Marekom Bartlom to potvrdil. Posekať sa s takýmto borcom nemáš šancu každý deň. Jeho dravý štýl mi vyhovuje a mám pred ním zdravý rešpekt. Som zvedavý, aký bude a brutálne sa na to teším, určite to bude zaujímavejšie, akoby som sa mal ťahať v ringu s Imrom. Pred zápasom by aj tak mohol Baron hnačkovať, takže teraz sa nemusím báť toho, či mi nastúpi súper do zápasu alebo nie,“ konštatoval Adam Berger pre FNC.

Radek ohromil fanúšikov MMA v súboji s Marekom Bartlom, v ktorom sa obaja dostali do významnejších prestreliek na turnaji Oktagon 35. Ruchy má za sebou aj niekoľko boxerskych zápasov, rovnako ako Adam Berger, ktorý sa okrem tvorby videí živí trénovaním ľudí.

Roušal, reprezentant gymu Muay Thai Brno, je všeobecne známy ako jeden z najtvrdších zápasníkov. V minulosti bol však spájaný s aférou vytetovaného Hitlera na pravej ruke, kvôli čomu mu Oktagon zrušili zápas. Napokon nacistickú kérku prekryl novým tetovaním a odvtedy sa v Oktagone niekoľkokrát predstavil a dokázal, že patrí medzi fightersku špičku.

Takto vyzeral ich staredown, pri ktorom Bergi do Ruchyho strčil, no napokon si podali ruky:

Farkaš ponúkol svoj honorár a tetovanie protivníka, ak ho Gondžala vypne

Konfliktu sa nevyhli ani zápasníci Denis Farkaš a Denis Gondžala, medzi ktorými to vrie už dlhšie. Padali medzi nimi poriadne ostré nadávky a urážky, hlavne teda zo strany Farkaša, ktorý dokonca navrhol bizarnú stávku. Gondžala uviedol, že má v pláne Farkaša knockoutovať, na čo Farkaš reagoval, že keď si je taký istý výhrou v boxe, tak sa môžu staviť o svoj honorár.

Vyhrotený staredown Denisa Farkaša a Denisa Gondžalu.

„A k tomu ešte, ak prehrám, tak si nechám na ruku vytetovať Gondžala veľkým. Dáme to na Jakea Paula,“ vyzval súpera Farkaš. Ponuku však Gondžala napokon neprijal, no zápasníci sa dohodli, že ten, kto z nich prehrá, si bude musieť vytetovať na ruku iniciály svojho súpera. Necháme sa teda prekvapiť, či fighteri dohodu dodržia.

Medzi obomi došlo vôbec k najvyhrotenejšiemu staredownomu večera, počas ktorého si borci nič nedarovali. Sácali sa, strkali a Farkaš pri tom Gondžalovi roztrhol retiazku na krku. „Keď máš veľa peňazí, tak si kúpiš novú,“ odkázal mu. Takto to vyzeralo:

Rytmus: Je to najťažšia príprava, akú som doteraz mal

Na FNC 4 sa predstaví aj Rytmus, ktorý prijal obrovskú výzvu a v ringu nastúpi proti česko-slovenskej legende MMA, ktorou je Petr „Monster“ Kníže. Rodák z Prahy absolvoval v klietke pätnásť profi zápasov, z ktorých si pripísal trinásť víťazstiev.

Jeho posledným zápasom bol odvetný stret s Davidom Kozmom, proti ktorému si to rozdal v titulovom boji welterovej divízie Oktagonu. V zápase napokon triumfoval na body Kozma a ich vzájomné skóre tak vyrovnal na jedna jedna.

Monster na tlačovke nebol prítomný, no Rytmus sa na jeho adresu vyjadril, že si proti nemu bude viac veriť v boxerskom postoji, keďže Knížeho dominantná parketa je vďaka MMA hlavne podlaha. „Samozrejme, je to bojovník, ktorý má extrémne skúsenosti, ale keď si už 5 rokov v tom, vieš, čo znamená boj,“ uviedol Rytmus.



„Pripravím sa na to tak, aby som dal zo seba to najlepšie a keď ucítim, že môžem vyhrať, tak pôjdem po výhre. Pripravujem sa ako na skúseného bojovníka a legendu, ktorý tam nechá hocičo. Je to pán športovec a adekvátne sa na to pripravujem. Teraz som svoja najlepšia verzia, čo sa týka boxerských dovedností a je to aj najťažšia príprava, akú som kedy mal,“ uzavrel raper.

Rytmus má v boxe na konte tri zápasy, v ktorých nastúpil proti Marpovi, Molochovi a zápasníkovi Borárosovi. Jeho box je na vyspelej úrovni, teraz ho ale preverí borec, ktorý patrí medzi priekopníkov MMA v Česku. Prvý profizápas si „Monster“ pripísal už v roku 1999 a známy je aj príbeh o jeho súboji, ktorý sa konal v provizórnych podmienkach a trval neskutočných 55 minút. Aj také boli začiatky kariéry známeho bojovníka.

Atraktívne zápasy celebrít, ale aj profesionálnych zápasníkov sa uskutočnia 13. mája 2023 v Mestskej športovej hale v Trnave. Priamy prenos a vysielanie z miesta konania samotného eventu bude zabezpečovať platforma Oktagon.tv, aby organizátori predišli problémom s PPV streamom ako naposledy.