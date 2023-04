Čojeho stĺpček: O ťažkej práci influencerov

Nečudujem sa, napísal to dobre a všetky argumenty mu sedia. Ak si človek predstaví „prácu“ Expla alebo nejakého iného porovnateľného influencera, dá sa o nej povedať, že je „neprimerane dobre platená“ a „extrémne slobodná“ a influenceri „sú extrémne privileged, že niečo také môžu robiť“.



Ešte viac človek zatlieska, keď si s týmito argumentmi predstaví nejaký prototyp instagramového influencera, ktorý napríklad iba fotí svoje pekné telo alebo sa nakrúca, ako sa doma maľuje, toto všetko má a aj tak sa sťažuje. A tým sa nepriamo porovnáva napríklad so single mamičkou, ktorá sa živí oveľa ťažším a oveľa horšie plateným zamestnaním.



Akurát mi v celej tejto výmene chýba pár vecí, na ktoré väčšinou každý zabúda, pretože nezodpovedajú najrozšírenejšej predstave o influenceroch a ich práci:

1. Nie každý influencer sa tým živí

Expl0 je jeden z najlepšie platených slovenských influencerov, aspoň čo sa tak orientujem vďaka svojej práci v reklamnej agentúre. Na rozdiel od neho si nemyslím, že je „neprimerane dobre platený“, podľa mňa si svoje peniaze zaslúži, pretože je extrémne talentovaný a za svoju pozíciu nevďačí žiadnej náhode ani šťastiu.

Sú však influenceri, ktorí tú svoju činnosť, ktorú zvyšok internetu nazýva „influencerstvom“, nerobia ako zárobkovú činnosť. Buď nemôžu, alebo skrátka nechcú. Napriek tomu to robia, často aj veci, ktoré sú oveľa náročnejšie než väčšina zamestnaní, a posúvajú tým seba a so sebou často aj veľkú časť spoločnosti niekam dopredu.



2. Nie každá práca influencera je stlačenie gombíka na kamere

Sú influenceri, ktorých post na sociálnej sieti nie je otázkou toho, že dačo povedia do kamery alebo sa vyzlečú do spodnej bielizne. Namiesto toho musia napríklad hodiny rešeršovať a makať na tom, aby dali dokopy nejakú zaujímavú infografiku. Alebo zaplatiť stovky eur, aby sa dopravili na nejaké miesto a vyprodukovali tam fotku či video, ktoré potom vidíte vy. Poznám ich zopár takých, vidím do ich zákulisia a verte mi, pracujú tvrdšie, dlhšie a obetavejšie nielen ako väčšina influencerov, ale ako väčšina ľudí.



3. Byť influencerom neznamená mať istotu do konca života

Byť akokoľvek úspešný influencer so sebou prináša úplne rovnaké riziká ako iné zamestnania. Neznamená to, že teraz ten človek bude už do konca života slávny a každý mesiac mu na účte pípne pár tisíc eur.



Stačí, že sa kdesi na opačnom konci sveta pár ľudí v predstavenstve spoločnosti stojacej za sociálnou sieťou rozhodne, že namiesto dnešných algoritmov vyskúša iné a človek, ktorý ráta so stotisíc sledovateľmi a s peniazmi od sponzorov a na základe toho má napríklad naplánovanú expedíciu do džungle či nakrúcanie na Novom Zélande, zrazu nemá nič. Ani do budúcna.



Než hodíme kameňom

Ľudia majú tendenciu byť škodoradostní voči influencerom, pretože ich kariéru vnímajú ako nejakú pôžičku šťastia, na ktorú raz určite musia doplatiť, aby sa svet dostal do rovnováhy a šťastie bolo spravodlivé voči každému.



Je fakt, že aj na Slovensku máme kopec influencerov, ktorí nič hodnotné nerobia a ich práca neslúži nikomu ďalšiemu pre žiaden hodnotný či vznešený cieľ.



No máme aj kopec takých, ktorí nás obohacujú niečím naozajstným: rozumieme vďaka nim trochu lepšie vede, umeniu, histórii, ďalekému svetu, ľudskému telu, psychológii, autistickým ľuďom… alebo sú to skrátka umelci, ktorí na šírenie a dosah svojho umenia využívajú kanály, ktoré majú k dispozícii.



Ja len, že nezabúdajme, že škaredé slovo influencer sa vzťahuje aj na nich, a radšej oceňme, že sú okrem postov našich kamarátov to pekné a hodnotné, čo je na dnešných sociálnych sieťach naozajstné.

