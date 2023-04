Zmiznutie ikonickej youtubovej postavičky Lofi Girl má nečakané rozuzlenie. Vieme, čo sa stalo po odpočítavaní

Lofi Girl s 12 miliónmi odberateľov zmizla zo svojej izby. Nechala po sebe iba prázdny stôl, modrú izbu a odpočítavanie. Čo sa s ňou stalo, sa dozvieme už dnes o 19. nášho času. Niektorí fanúšikovia si myslia, že je mŕtva. Iní tvrdia, že bude chlapec.

Tento článok bol aktualizovaný.



Francúzsky youtubový kanál Lofi Girl, ktorý 24 hodín a 7 dní v týždni poskytuje livestream lo-fi hip-hopovej hudby, poznáš najmä vďaka animácii dievčaťa v japonskom štýle (s rovnomenným názvom Lofi Girl). Okrem toho, že dievča vo svojej izbe počúva hudbu, zároveň študuje a píše, vďaka čomu sa stalo ikonou internetu a obľúbenou postavičkou študentov, milovníkov hudby a relaxu. Včera 10. apríla o devätnástej nášho času však Lofi Girl zo svojho miesta zmizla aj so svojou mačkou.

Ikona Youtubu a internetu, ktorá má viac ako 12 miliónov odberateľov, zmizla zo svojej izby. Tá teraz svieti namodro. Zdroj: Youtube/Lofi girl

Livestream z jej izby, ktorá teraz svieti namodro, pokračuje, pričom na stene nechýba dramatický countdown (nikto však nevie, čo znamená). Viac ako 12 miliónov odoberateľov youtubového kanála sa teraz obáva o život dievčaťa, reakcie sa objavili na Tiktoku.

Chce si Lofi Girl len oddýchnuť od učenia? Vybehla konečne na párty? Zmení outfit alebo zomrie? Tiktoker Jocad naráža dokonca na to, či Lofi Girl odpromovala a už sa viac nebude učiť. Iní zase tvrdia, že konečne dočítala knihu.

Lofi Girl za sebou nechala len prázdny stôl, modrú izbu a odpočítavanie. Niektorí fanúšikovia tvrdia, že modré svetlo naznačuje, že z Lofi Girl bude chlapec. Zdroj: Youtube/Lofi Girl



Ako uvádza portál Polygnon, ikona internetu sa spolu so svojím domácim miláčikom znenazdajky stratila zo svojej izby počas piesne Dawn Rain od Softly. Napriek tomu, že song neprestával hrať, Lofi Girl ani jej mačka sa nevrátili na svoje miesta. Svojim fanúšikom nechala iba prázdny stôl a záber namodro blikajúceho okna. Momentálne však svieti namodro celá jej izba.





Lofi Girl zmizla aj so svojou mačkou. Profilová fotka aj titulka na jej youtubovom kanáli sa zmenili tiež, jej izba teraz svieti namodro. Zdroj: Youtube/Lofi Girl

Okrem toho sa zmenila aj profilová fotka youtubového kanála, namiesto fotky zamysleného dievčaťa, ktoré počúva hudbu a študuje (v skutočnosti je to Shizuku Tsukishima z filmu Whisper of the heart od Studio Ghibli), si teraz môžeme všimnúť žiarivý otáznik na čiernom pozadí. Titulná fotka kanála však takisto neostala bez dotknutia – tvorí ju záhadný záber z modrej izby, pričom stredobodom pozornosti je práve kalendár so zakrúžkovaným dátumom 11. apríl a červené odpočítavanie.

Len pred pár dňami zverejnil Lofi Girl kanál 36-sekundové video, v ktorom sa mačka aj dievča pozerajú zo svojho okna na okno paneláka oproti, v ktorom bliká modrý symbol s dvoma čiarkami, pripomínajúci tlačidlo na prehrávači „zastaviť“, celé video si môžeš pozrieť nižšie.

Za naozaj vtipné reakcie (bez ktorých by to skrátka nešlo) sa musíme poďakovať najmä tiktokerom, mnohí z nich narážajú na to, ako sa teraz budú bez svojej kamošky učiť a relaxovať. Tiktokerka @LordBell zdieľala video, v ktorom sa pýta: „Príde s novými vlasmi? Príde s novým outfitom? Zavraždili ju? Zdá sa, že iba čas ukáže.“ Tiktokový účet @birainbow29 zase zdieľal: „Kamoši, len som sa chcel učiť na skúšku z matiky, ale toto je poriadna záhada. Priveďte moju najlepšiu kamošku Lofi Girl naspäť.“

Dianie na youtubovom kanáli Lofi Girl však neúnavne sledujú aj milióny fanúšikov. Kým niektorí z nich stále nevedia, o čom je reč, a v chatboxe sa pýtajú: „Decká, hej, čo sa deje?“, niektorí veria, že Lofi Girl je mŕtva: „Myslím si, že je mŕtva, a koncept smrti je šialený.“ Iní fanúšikovia však narážajú na modré svetlo v izbe a čakajú, že z Lofi Girl bude chlapec.

Ako poznamenal Polygnon, azda najlepšia stopa, ktorú zatiaľ máme, nás dovádza k tlačovej správe, ktorú tím Lofi Girl zverejnil 9. apríla a ktorá sľubuje obrovské „interaktívne prekvapenie“, ktoré sa začalo záhadnou kampaňou práve včera 10. apríla. Vyvrcholiť má už dnes 11. apríla, pričom tím Lofi Girl sľubuje obrovský boom v streamovacom a hudobnom priemysle, ktorý fanúšikov dostane ešte bližšie do sveta animovaného dievčaťa. Veľké odhalenie sa odohrá presne 24 hodín potom, čo dievča zmizlo, teda dnes o devätnástej nášho času.

Nečakané rozuzlenie:

S istotou sme už od začiatku mohli vylúčiť únos Lofi Girl a jej mačky, no aj to, že sa dočkáme nového merchu. Treba uznať, že sa tím Lofi Girl postaral o poriadne dramatický marketing a chvíľu sme predpokladali, že Lofi Girl, ktorá uzrela svetlo Youtubu v roku 2017 a ktorú vytvoril umelec Juan Pablo Machado, privítame na Spotify alebo v NFT.



Fanúšikovia, ktorí poukazovali na modrú farbu v izbe a predpovedali, že z Lofi Girl bude chlapec, však boli k pravde bližšie ako my. Po odpočítavaní 24 hodín a potom, čo odbila 19. hodina, sa v izbe Lofi Girl naozaj ukázal chlapec a namiesto pásikavej ryšavej mačky s ním prišiel sivý pes. Z populárnej Lofi Girl je tak teraz Lofi Boy. Na to, kým sa aktualizuje profilová fotka, si zrejme ešte chvíľu počkáme, názov youtubového kanála však zostáva otázny.