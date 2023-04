„Erekcia je plne viditeľná, nehýbte sa.“ V roku 1994 mal pár sex v MRI prístroji, výsledná snímka priniesla revolučné zistenie

Áno, penis sa pri sexe musí zakriviť. Takto sa z „umeleckého experimentu“ stal výskum, ktorý prepísal 500 rokov staré anatomické predpoklady.

Ešte do roku 1994 si väčšina ľudí myslela, že ženská vagína je ako „rovný tunel“, do ktorého prenikne penis bez akejkoľvek zmeny tvaru. Táto predstava vychádzala z náčrtu slávneho maliara Leonarda da Vinciho. Nik ho však neoveril – až do 90. rokov 20. storočia, keď vedcom napadlo „zatvoriť“ muža a ženu do prístroja magnetickej rezonancie (MRI). O bizarnom experimente písal portál Vice.

Kresba Leonarda da Vinciho, ktorá vznikla niekedy v rokoch 1492 až 1494, zobrazuje niečo ako „röntgenovú“ snímku ženských pohlavných orgánov, do ktorých preniká mužský penis. Ženskú vagínu znázornil ako rovný valec vedúci k chrbtici. Aj v modernej dobe všetci ďalší ilustrátori rátali s tým, že penis sa pri pohlavnom styku nemusí ohýbať ani nijako prispôsobovať ženským orgánom.

Skica pohlavných orgánov maliara Leonarda da Vinciho, ktorú vytvoril niekedy v rokoch 1480 až 1492. Zdroj: The royal society publishing

Túto predstavu narušil až v 90. rokoch holandský vedec Menko Victor „Pek“ van Andel, ktorý bol okrem iného aj spoluvynálezcom umelej rohovky. Napadlo mu, že vytvorí „umelecký obraz“ ženského reprodukčného traktu počas súlože pomocou prístroja magnetickej rezonancie. Na tento účel ho nik predtým nepoužil.

Zvolili polohu „na lyžičky“

Vedec prekvapivo nemal problém nájsť „modelov“ na tento experiment. Stali sa nimi jeho kamaráti –holandský pár Ida Sabelisová a jej priateľ Jupp. Ida vraj s účasťou na projekte súhlasila hlavne preto, že bola vášnivou antropologičkou, ktorá vo svojej mladosti bojovala za práva žien. Navyše, Pek van Andel mal akademickú vážnosť, ktorá podľa nej zaručovala, že sa z projektu nestane pornografia.

Ida v rozhovore pre Vice spomína, že bola „vzrušená a nervózna, ale nie veľmi nadržaná“. Podľa vlastných slov ju zarazilo, že bola jediná žena v miestnosti a celý tím tvorili muži. Jej partner Jupp si mal na ňu pôvodne ľahnúť v misionárskej polohe, ale Ida to zamietla s tým, že ju táto poloha nevzrušuje. Zvolili teda polohu „na lyžičky“ – Ida na boku, jej partner za ňou. Z MRI prístroja im vyčnievali len nohy.

Keďže traja mužskí výskumníci ich pozorovali v kabíne cez hrubú sklenenú tabuľu, Jupp sa obával, že nebude mať erekciu. Ida však tento problém vyriešila „ručne“. Dvojica si vraj užila romantickú chvíľku aj napriek tomu, že MRI je veľmi hlučný prístroj. „Bolo tam príjemne teplo a naozaj sa nám podarilo užiť si jeden druhého dôverným spôsobom,“ povedala Ida.

Z času na čas cez interkom zapraskala inštrukcia a obaja vybuchli smiechom. „Erekcia je plne viditeľná vrátane koreňa. Držte tú pózu,“ prihovoril sa občas nahému páru jeden z výskumníkov. Aby sa snímky správne podarili, dvojica sa vtedy nesmela nejaký čas pohnúť.