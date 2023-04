FOTO: Filipínska tradícia ukrižovania je po pandémii späť. Na 12 mučeníkov boli zvedavé tisícky veriacich.

Po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu sa na Filipíny opäť vrátila tradícia veľkonočné ukrižovania. Podľa Guardian sa tohtoročného bolestivého ceremoniálu zúčastnilo 12 mužov. Jeden z nich sa pritom na kríž nechal pribiť už 34-krát v živote. Rituál, ktorý každoročne do dediny San Pedro Cutud priláka až 20 000 veriacich a turistov, dlhodobo kritizujú predstavitelia katolíckej cirkvi.

Cieľom ukrižovaných kresťanov je stvárniť utrpenie Ježiša Krista, ktorým si mal podľa ich viery prejsť práve na Veľký piatok. 62-ročný rekordér Ruben Enaje pri príležitosti svojho ukrižovania povedal, že svoje pokánie chce využiť na odstránenie vírusu Covid-19 a ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu.

Spare a thought for lad who gets crucified every year in San Pedro, #Philippines. It’s crucifixion and it’s live… pic.twitter.com/6KlBif6I86