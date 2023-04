Od nového roka na Slovensku zrušia 5 pôrodníc. V týchto mestách sa viac deti rodiť nebudú, oznámilo ministerstvo.

OK

Na Slovensku od nového roka skončí až 5 pôrodníc. Zaniknúť by mali pôrodnice v Snine, Kráľovskom Chlmci, Revúcej, Myjave a Partizánskom.

Ide o pôrodnice, kde sa ročne narodí menej ako 400 detí. Pacientky budú presunuté do nemocníc v okolí. Vyplýva to z výsledkov ďalšej fázy optimalizácie siete nemocníc, o ktorej na štvrtkovej tlačovej konferencii informoval štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Michal Palkovič.

Ostatné nemocnice presunuté pôrody zvládnu

Rezort ubezpečil, že okolité nemocnice deklarovali, že presunuté pôrody zvládnu. Pacientky z okolia Sniny budú prijímať nemocnice v Humennom, vo Vranove nad Topľou a v Michalovciach. Z Kráľovského Chlmca sa pôrody presunú do Trebišova a Michaloviec. Z Revúcej do Rožňavy a Rimavskej Soboty, z Myjavy do Skalice, Piešťan a Trenčína. Pacientky z Partizánskeho budú prijímať v Topoľčanoch a Bojniciach.



V prvej fáze rezort nemocnice rozdelil do piatich úrovní a určil základné povinné medicínske programy, ktoré musia v danej úrovni spĺňať. V druhej fáze ministerstvo rozhodlo o doplnkových programoch.

Z celkovo 1 075 požiadaných doplnkových programov nemocniciam schválil približne 77 percent. Prihliadal pri tom na to, či sú schopné daný program poskytovať, či je po ňom dopyt, ale aj či spĺňajú personálne a materiálno-technické vybavenie na jeho poskytovanie. Podmienkou na zachovanie pôrodníc bolo, aby nemocnica vykonala minimálne 400 pôrodov ročne.

ilustračný záber. Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Zefektívnenie komunikácie

Palkovič informoval, že nemocnice môžu žiadosti o doplnkové programy opätovne podávať do konca mája. „Všetky starosti, ktoré vznikli v regiónoch, budeme ďalej transformovať do adekvátnej odbornej komunikácie, ale budeme aj zohľadňovať niektoré špecifiká, ktoré vystali. Budeme pokračovať v hodnotení v ďalšom kole,“ povedal.



Avizuje, že rezort zdravotníctva v súvislosti s optimalizáciou nemocníc zefektívni komunikáciu. Deklaruje, že spoločne so zástupcami samosprávnych krajov a odborným tímom navštívi regióny alebo nemocnice, ktorých sa má presun poskytovania zdravotnej starostlivosti týkať. Dohodol sa aj na pravidelných stretnutiach a posilnení komunikácie smerom k pacientom. „Mimo osobnej intervencie budeme používať letákovú komunikáciu či internetové stránky,“ doplnil.



Palkovič ozrejmil, že v nadchádzajúcich dňoch nemocniciam zašlú rozhodnutia o doplnkových programoch. „Na základe štvrtkového stretnutia so zástupcami samosprávnych krajov bude pri každom rozhodnutí o neschválení doplnkového programu uvedené aj podrobné zdôvodnenie,“ dodal.

