AKTUÁLNE: Dzurinda to dokázal. Vyzbieral podpisy na založenie vlastnej strany, chce ísť do volieb.

Mikuláš Dzurinda chce ísť do septembrových volieb s vlastnou stranou.

Bývalý predseda vlády Mikuláš Dzurinda vyzbieral dostatočné množstvo podpisov na založenie strany Modrí–Európske Slovensko, informovala RTVS.

Na Ministerstvo vnútra SR vo štvrtok strana Modrí odniesla 12 861 vyzbieraných podpisov od občanov. „Vyzbierali sme to v rekordnom čase, presne za mesiac. Dokazuje to dopyt po našej strane Modrí – Európske Slovensko,“ skonštatoval Peter Kysela pre RTVS. Bývalý predseda vlády nevylúčil rokovania so stranou Demokrati.

Na kontrolu podpisov má Ministerstvo vnútra tridsať dní.

