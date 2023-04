Veľký posun v prípade Poľky, ktorá tvrdila, že je nezvestnou Madeleine McCannovou. Žena konečne spoznala výsledky testov DNA

Poľka Julia Wendelová, ktorá tvrdila, že v skutočnosti je práve ona nezvestnou Madeleine McCannovou, spoznala výsledky DNA testov. Tie odhalili, že v skutočnosti nie je britským dievčatkom, ktoré pred 17 rokmi zmizlo z hotelového apartmánu v portugalskom Algarve.

Súkromná detektívka, ktorá sa prípadom dlhodobo zaoberá, pre portál RadarOnline uviedla, že žena „je na sto percent z Poľska“. Okrem poľských má mať navyše malé percento litovských a ruských génov.

Poľka tvrdila, že by mohla byť unesenou McCannovou, pretože sa na ňu podľa vlastných slov veľmi podobala a v minulosti vraj aj ona zažila sexuálne násilie a únos. Veľkú popularitu si získal aj jej dnes už neaktívny instagramový profil, ktorý sledovalo vyše milióna používateľov. Práve prostredníctvom internetu sa Poľka dostala aj do pozornosti rodičov nezvestnej Madeleine.

Z únosu dievčatka je naďalej podozrivý nemecký sexuálny násilník Christian Brückner, ktorý si v súčasnosti odpykáva vo väzení trest za znásilnenie ženy, ktorého sa dopustil v rovnakej oblasti, kde zmizla Madeleine. Práve nemecké úrady v roku 2020 vyhlásili, že McCannová je už údajne po smrti. Jej telo však nikdy nenašli.

Polish Woman Who Claimed to be Madeleine McCann is Not ... - PEOPLE #Madeleinemccann #truecrime https://t.co/5EZWR1hW1K