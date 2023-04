Sme rodina prezradila, s kým odmieta ísť do vlády. Tieto dve strany nespĺňajú jej podmienky

OK

OK

Krajniak podčiarkol, že hnutie má pre povolebnú spoluprácu tri podmienky a Smer-SD či Republika sa do nich v súčasnosti nezmestia.

Smer-SD a Republika nespadajú pod podmienky povolebnej spolupráce hnutia Sme rodina. Podpredseda Sme rodina a dočasne poverený minister práce Milan Krajniak podčiarkol, že hnutie má pre povolebnú spoluprácu tri podmienky a Smer-SD či Republika sa do nich v súčasnosti nezmestia. Vyplýva to z jeho vyjadrení v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Milan Krajniak. Zdroj: TASR/Pavel Neubauer



Hnutie Sme rodina podľa Krajniaka vždy pred voľbami oznámilo, s kým pôjde alebo nepôjde do vlády, a dodržalo to. Medzi podmienky hnutia na povolebnú spoluprácu patrí presadzovanie programu hnutia, rovnako postoj k SNP, holokaustu a Tisovmu režimu, ale aj budúcnosť Slovenska a otázka jeho partnerov v rámci Európskej únie. „Smer-SD alebo Republika do toho dnes nespadajú,“ podotkol.

SaS nevylučuje Hlas

O možnej povolebnej spolupráci hovoril aj podpredseda SaS Branislav Gröhling. Reagoval na špekulácie o možnom spojení strán PS, SaS a Hlas-SD. Pellegriniho strana by vraj pre nich nebola želaným partnerom na povolebnú spoluprácu, nevylučujú ju však.

„Nemali by sme začať vylučovať všetkých krížom-krážom. Toto nie je cesta, aby sme vytvorili stabilnú vládu, ktorá bude reformná, pretože SaS je tá reformná časť aj budúcej vlády, ktorá by mohla priniesť Slovensko do 21. storočia,“ skonštatoval Gröhling a vzápätí pripomenul, že strana SaS už zo spolupráce vylúčila Smer-SD, SNS či Republiku.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.