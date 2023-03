Aká obuv bude v móde na jar 2023?

Do akej obuvi sa oplatí investovať na jar 2023? Zistite to už teraz.

Cítite svieži závan jari? Dni sa predlžujú a spolu s nimi prichádza chuť tráviť viac času vonku. Začnite pomaly hľadať miesto v šatníku, kam uložíte svoju zimnú obuv a prezrite si obuvnícke novinky na nadchádzajúcu sezónu!

Streetwearová obuv na jar

Už viete, na aké trendy budete poľovať túto sezónu? Módna obuv na jar bude zahŕňať hlavne modely s platformou, ktorá je stále aktuálna. Máme tiež dobré správy pre fanúšikov masívnych topánok – impozantný profil je taktiež výrazným prvkom medzi jarnými trendami. Dokonale zapadne medzi tenisky inšpirované trekingovými modelmi aj tie s futuristickým dizajnom. A keď už sme pri moderných prvkoch: jar 2023 sa nesie v znamení originálnych tenisiek s mäkkým zvrškom, ktoré sú vyrábané z funkčných materiálov. Nezabúdajte však ani na detaily! Nadchádzajúcu sezónu to budú výrazné farebné akcenty a metalické prvky.

Dámsky streetstyle na jar

Jar je dobrým obdobím na to, aby ste mohli začať experimentovať s novinkami vo svojom šatníku! Ak máte na radare originálne dámske jarné topánky, prezrite si najnovšie vydania línie značky Converse, Run Star Legacy. Ich forma je spojením tenisiek s vysokým zvrškom s výraznou platformou, akú poznáme z dizajnu top tenisiek. Snívate o dad sneakers, ale v novodobom vydaní? Vtedy si ideálne poradia biele Nike TC 7900 Premium na masívnej vyprofilovanej podrážke. A čo tak farba? Avšak nie hocijaká, ale metalická! Nemáte sa čoho báť, keďže namiesto kompletnej striebornej či zlatej si môžete zvoliť len metalické akcenty. Nájdete ich na bokoch Nike Air Force Impact, ozdobených lesklým logom Swoosh. Takéto vypracovanie skvele doplní klasickú formu, pre ktorú fanúšičky AF1 zbožňujú.

Zdroj: Sizeer

Pánske tenisky na jar 2023

Chunky sneakers sú ideálnym kandidátom na novú jarnú obuv. Túto sezónu však venujte pozornosť aj masívnym variantom, ktoré v sebe kombinujú elementy trekingovej a mestskej obuvi. Do tohto trendu dobre zapadnú o. i. Fila Ray Tracer 2 v intenzívnej červenej a ponuka značky adidas, čiže obuv zo série Hyperturf Adventure, ktorej dizajn nadväzuje na vzhľad typicky horských variantov, vďaka čomu zaručuje pohodlie pri nosení. Je to svieži pohľad na maximalizmus!

Futuristický dizajn ponúkajú aj modely ako Jordan One Take 4 s priehľadným zvrškom vyrobeným z pružnej sieťoviny. Ako mnohí predpokladajú, na chodidle budú neuveriteľne ľahké a priedušné. Pre milovníka klasiky odporúčame aj ikonické adidas Stan Smith. Namiesto bielej stavte na variant s farebnou pätou - budete prekvapení tým, ako dokážu podobné detaily vylepšiť váš outift, osobitne ak sa farebných setov stránite.

Jarná ponuka pre juniorov

Výnimočnú detskú jarnú obuv nájdete aj v sortimente značky Nike. Budú to o. i. topánky MD Valiant v čarovnom pastelovom vydaní, ktoré ideálne zapadnú do atmosféry prvých slnečných jarných dní. Pohodlné zapínanie na suchý zips a komfortne vyprofilovaná športová podrážka ideálne odpovedá na potreby vášho juniora. Rovnako je to s modelom Jordan 11 CMFT Low, ktorý vyniká ohnivo červenými detailmi. Mäkké, ľahké a navyše originálne - dokonale doplnia outfit každého aktívneho dieťaťa.



Najnovšia ponuka na nadchádzajúce ročné obdobie vás čaká v sortimente Sizeer. Streetstyleové inšpirácie a výber obuvi tých najlepších značiek máte zaručené - a k tomu pridávame bezplatné doručenie od 50 EUR a až 30 dní na výmenu alebo vrátenie!