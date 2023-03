Hyundai v rámci faceliftu radikálne prekopal tradičný sedan Sonata, ktorý dokonca možno získa aj pohon oboch náprav

Žiaľ, aj v tomto prípade platí, že Sonatu v Európe nekúpite.

Sonata je neodmysliteľnou súčasťou portfólia značky Hyundai, niet preto divu, že do práve predstavenej modernizácie automobilka investuje veľké zdroje. Facelift so sebou prináša toľko zmien, až by sa mohlo zdať, že ide o úplne novú generáciu. V predných partiách evidujeme radikálnu zmenu tvarov – Sonata už nastúpila na nový dizajnový jazyk značky, ktorý sme spoznali pri novej Kone.

Predné LED svetlá sú rozdelené, pričom denné svietenie zastupuje horizontálny pás, ktorý sa tiahne celou dĺžkou vozidla. Hlavné svetlá sú efektne schované po stranách nárazníka s veľkými otvormi. Úplne nová je kapota a bočné panely, výrazná horizontálna línia sa však naďalej tiahne až k zadným svetlám. Tie sú rovnako prepojené, iný je zadný nárazník aj veko kufra. V ponuke nemôže chýbať ani ostrejšie ladená výbava N Line, ktorá pridáva ešte viac dynamických línií, dvojitú koncovku výfuku či 19" efektné disky.

Zdroj: Hyundai

V interiéri evidujeme úplne novú palubnú dosku. Jej horizontálna orientácia prináša jeden celistvý širokouhlý panel, ktorý zlučuje 12,3" digitálne budíky a 12,3" displej infotainmentu. Tradičný volič prevodovky či predošlé tlačidlá nahradilo riešenie shift-by-wire, ktoré v tomto prípade reprezentuje páčka priamo na stĺpiku riadenia.

V ponuke budú minimálne dva benzínové preplňované štvorvalce – 1,6-litrový alebo 2,5-litrový. Druhý menovaný by mal podľa zákulisných informácií atakovať hranicu 300 koní a vyše 400 Nm, podľa posledných informácií pritom nová Sonata premiérovo ponúkne aj pohon oboch náprav. Práve to bude jeden z najväčších benefitov v porovnaní s konkurenciou. Viac sa však dozvieme po kompletnom odhalení, ktoré je naplánované na budúci mesiac. Žiaľ, aj v tomto prípade platí, že Sonata sa už do Európy nepozrie.